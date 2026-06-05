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Image d’illustration. © Tim douet

Près de Lyon : un poste électrique prend feu, une trentaine de personnes évacuées

  • par LR

    • Dans la nuit de jeudi à vendredi, un incendie s’est déclaré sur un poste électrique installé devant une maison du chemin de la Petite-Côte, à Brignais.

    Les riverains étaient encore privés de gaz et d’électricité à la mi-journée. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un incendie s’est déclaré sur un poste électrique, à proximité d’une habitation du chemin de la Petite-Côte, à Brignais.

    Selon nos confrères du Progrès, l’incendie était sans gravité, mais aurait pu toucher des conduites de gaz. Une trentaine de personnes ont donc été évacuées par précaution le temps de l’intervention des pompiers. Aucun blessé n’est à déplorer.

    La salle des fêtes de la commune a été ouverte pour accueillir les riverains. Ils ont pu regagner leur domicile aux alentours de 4 heures, précise le maire, Serge Bérard, à nos confrères.

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