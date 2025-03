Lyon : trois restaurants perdent leur étoile Michelin 2025

Le guide Michelin, au joli coup de fourchette, maîtrise la com' comme personne.

Alors que le voile sur le palmarès 2025 du guide Michelin ne se lèvera que lundi 31 mars, "le Rouge" a savamment distillé quelques informations (dont certaines de taille), histoire d'occuper l'espace public pendant plusieurs jours et pas seulement un, pour la cérémonie délocalisée, cette année, à Metz (Moselle).

Buzz

Le 21 mars, on apprenait que Georges Blanc, triple étoilé sans discontiunité depuis 1981 perdait sa troisième étoile dans l'édition 2025 du guide Michelin. C'est aussi la plus ancienne maison étoilée du monde, arborant au moins une étoile depuis 1929 (depuis Elisa Blanc, sa grand-mère). A croire que le Michelin crée le buzz en coupant la tête d’une star de la cuisine à chaque édition. On se souvient de 2024, l'année où René et Maxime Meilleur, chefs propriétaires de La Bouitte (Savoie), avaient été rétrogradées de trois à deux étoiles. Et du séisme de 2023 qui avait secoué le milieu gastronomique avec la double rétrogradation de Guy Savoy, à Paris, et de Christopher Coutanceau, à La Rochelle. Sans oublier, le tremblement de terre mondial, en 2020, avec la la perte du Graal de la maison Bocuse dans l'édition 2020, le plus ancien restaurant triple étoilé du monde (1965).

Bib gourmand

Un plat du bistrot Danton @DR

Le 3 mars, près d'un mois avant la grand-messe gastronomique, le guide Michelin avait pris soin d'annoncer la sélection des 77 nouveaux Bib Gourmand, restaurants à "l'excellent rapport qualité-prix" ("une invitation aux plaisirs de la table à prix contenu", autour d’une quarantaine d’euros en régions). A Lyon, seul Danton décrochait le Bib gourmand.

Trois étoiles en moins à Lyon

Jérémy Galvan - © Tim Douet

Cerise sur la gâteau, le 20 mars, le guide Michelin rendait publique la liste des restaurants qui perdaient une étoile dans le palmarès 2025. Ils sont 17 en France (dont 16 une étoile un deux-étoiles), auxquels s'ajoutent 26 autres qui ont fermé leurs portes, et dont en toute logique l'étoile disparaît avec eux.

A Lyon, trois restaurants perdent une étoile, ayant tous fermés leur portes.

Jérémy Galvan

Jérémy Galvan installé dans le Vieux Lyon depuis 2011, étoilé depuis 2017, le chef a fermé ses portes l'été dernier pour 220 BPM, un "voyage", une "expérience" en pleine nature dans les monts du Lyonnais, 220 BPM.

installé dans le Vieux Lyon depuis 2011, étoilé depuis 2017, le chef a fermé ses portes l’été dernier pour 220 BPM, un "voyage", une "expérience" en pleine nature dans les monts du Lyonnais, 220 BPM. La Mutinerie

La Mutinerie auréolé d'une étoile en 2023 qui a éteint les fourneaux en juin dernier.

auréolé d'une étoile en 2023 qui a éteint les fourneaux en juin dernier. Le Passe Temps

le chef coréen a baissé le rideau en toute fin 2024 et est parti à Paris.

La liste des 13 restaurants une étoile de Lyon intra-muros 2024 :



L'Atelier des Augustins - Nicolas Guilloton (Lyon 1er)

Burgundy by Matthieu - Matthieu Girardon (Lyon 2e)

Prairial – Gaëtan Gentil (Lyon 2e)

Rustique – Maxime Laurenson (Lyon 2e)

Jérémy Galvan – Jérémy Galvan (Lyon 5e)

La Sommelière – Takafumi Kikuchi (Lyon 5e)

Au 14 Février – Tsuyoshi Arai (Lyon 5e)

Restaurant Têtedoie – Christian Têtedoie (Lyon 5e)

Les Terrasses de Lyon – David Delsart (Lyon 5e)

Le Gourmet de Sèze – Bernard Mariller (Lyon 6e)

Le Passe-Temps – Younghoon Lee (Lyon 6e)

Miraflorès – Carlos Camino (Lyon 6e)

La Mutinerie – Nicolas Seibold (Lyon 6e)

Et...

Restaurant Guy Lassausaie – Guy Lassausaie (Chasselay)

Saisons – Florian Pansin (Écully)

Ballon rond et hauts fourneaux

Marketé au possible, cette année, le Michelin organise même, en amont de la cérémonie officielle du 31 mars délocalisée à Metz, un match de foot entre anciennes gloires du FC Metz et certaines stars des fourneaux, comme Glenn Viel (3* à L'Oustau de Baumanière, en Provence), Arnaud Donckele (deux fois 3* au Cheval Blanc Paris et La Vague d’Or, à Saint-Tropez), Nicolas Beaumann (2* à la Maison Rostang, à Paris), Loïc Villemin (1* à Toya, Fauquelmont, Moselle) ou encore Fabien Mengus (1* à L'Arnsbourg, Baerenthal Moselle).

Bon pied bon oeil le Michelin.