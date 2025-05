La place du Château à Montchat, dans le 3e arrondissement de Lyon, sera animé ce dimanche 25 mai lors de l'événement "Place Vivante !".

Dimanche 25 mai, à partir de 11 heures, le collectif de Montchat organise son événement "Place Vivante !". Cette journée d'animations se déroulera sur la place du Château, dans le quartier Montchat du 3e arrondissement de Lyon.

"C’est avant tout une fête, un événement presque improvisé, co-construit avec les contributions des habitants et des habitantes du quartier et du voisinage", décrit le collectif. Plusieurs rendez-vous sont déjà prévus : une séance de Qi gong, une balade des mobilités (déambulation festival et musicale) ou encore un bal forro en fin de journée.

Enfin, le collectif résume : "Toute initiative est possible jusqu’à la dernière minute. Les conditions : léger et simple ! Vous pouvez aussi juste venir avec votre chaise longue ou votre casse-croûte !"

