Tumulte vise à susciter une prise de conscience et un passage à l'action des dirigeants.

Nouvel outil de la Métropole de Lyon, Tumulte vise à susciter une prise de conscience et un passage à l'action des dirigeants d'entreprises.

La Métropole de Lyon poursuit sur sa lancée et imagine un nouvel outil destiné aux dirigeants d'entreprises. Appelé "Tumulte", ce jeu de simulation à faire en atelier propose des solutions pour adapter sa société face aux enjeux actuels. Qu'il s'agisse d'écologie, d'économie ou de sujets sociaux, tout y passe.

"Les entreprises se trouvent aujourd'hui exposées à de multiples incertitudes, risques et attentes qui peuvent questionner leur robustesse et soutenabilité", estime Emeline Baume, vice-présidente de la Métropole déléguée à l'Economie et l'Emploi. Cet outil s'ajoute ainsi à l'offre de programmes dédiés à la transformation des entreprises déjà fournie de la collectivité.

Susciter la réaction des entreprises

Les règles du jeu sont simples. Principalement destiné aux dirigeants, Tumulte se compose notamment d'un plateau et de cartes "chocs" et "leviers". Dans le cadre d'ateliers de trois heures, les participants commencent par modéliser leur modèle économique pour révéler des failles. La deuxième phase consiste à confronter ce modèle à des scénarios d'attaque, les "chocs". Les dirigeants identifient ensuite des leviers pour élaborer un plan d'actions sur six mois à deux ans.

Si l'idée peut paraître saugrenue de prime abord, il s'agit avant tout d'éveiller les consciences. La transformation des entreprises est en effet un défi majeur, que la Métropole de Lyon souhaite relever. "On a crée ce jeu pour aller chercher des entreprises qui ne sont pas encore dans cette démarche", explique Anne-Sophie Peter, responsable de la transformation durable des entreprises de la collectivité. L'objectif est donc d'encourager les dirigeants à se projetter pour susciter un passage à l'action.

De premiers résultats

Un système qui semble fonctionner. En effet, plusieurs entreprises se sont prêtées au jeu lors des phases de test et certaines d'entre-elles engagent déjà la transformation de leur modèle économique. C'est notamment le cas du groupe Cheval, implanté dans la Drôme et spécialisé dans l'aménagement et l'entretien des espaces. "Etant une société à missions, nous sommes toujours avides de leviers pour réussir ce statut et notre feuille de route", indique Benoit Lambrey, le directeur général. Selon lui, l'approche de Tumulte est "favorable à embarquer ceux qui peuvent être dans le déni". Le groupe mène ainsi de nouvelles actions comme la surveillance de ses consommations, notamment en énergie. Mais aussi sur le sourçage de ses fournisseurs partenaires.

Tumulte se compose d'un plateau de jeu et de carte "Chocs" et "Leviers". (Photo AP)

Pour faire connaître son nouvel outil, la Métropole forme des prescripteurs parmi les participants aux ateliers. Ainsi, ils peuvent à leur tour parler de Tumulte et permettre à d'autres entreprises d'y accéder. Valentin Trollé, du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), en fait partie. Il l'a récemment introduit dans son organisme et a déjà obtenu une trentaine d'inscriptions. "C'est un outil très simple et compréhensible qui fournit un plan d'action à déployer en interne. Il est directement applicable au CJD", estime-t-il.

Si la Métropole souhaite accompagner le déploiement de son outil, ce dernier est déjà disponible en ligne. Le kit d'animation, fourni avec un guide pédagogique, se retrouve notamment sur le site Millénaire 3.

