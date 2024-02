Le mentorat pour accélérer la transition écologique

Et si l’écologie et l’économie apprenaient l’une de l’autre ? C'est l'idée d'Entrepreneurs pour la planète.

Créer une communauté d'entrepreneurs qui s'engagent pour influencer la mutation environnementale du monde économique. L'objectif de l'association d'intérêt général Entrepreneurs pour la planète résonne plus que jamais avec l'actualité.

Depuis sa création 2019, sa base Auvergne-Rhône-Alpes a cartographié 122 projets sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, principalement à Lyon. Avec un méthode originale, aujourd'hui bien rodée, le reverse mentoring : les porteurs de projets "mentorés" apportent aux entrepreneurs mentors leurs solutions innovantes et leur connaissance des enjeux environnementaux dans une logique d’enrichissement réciproque.

"Cette méthode permet de les aider à envisager une problématique, un enjeu, une solution à des problèmes qu'ils sont en train de rencontrer." explique Magali Koenig Cuoq, directrice Auvergne-Rhône-Alpes d'Entrepreneurs pour la planète.

Aujourd'hui, le taux de pérennisation des entreprises aidées par Entrepreneurs pour la planète Auvergne-Rhône-Alpes approche 85%.

Retranscription intégrale de l'entretien avec Magali Koenig Cuoq

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Magali Koenig Cuoq. Bonjour.

Bonjour Guillaume.

Magalie Koenig Cuoq, vous êtes directrice Auvergne-Rhône-Alpes d'Entrepreneurs pour la planète. A l'heure où la préservation de la planète nécessite une prise de conscience collective, l'entrepreneuriat a également une carte à jouer, et pas des moindres. L'association Entrepreneurs pour la planète, d'intérêt général c'est important de le préciser, est à la recherche de porteurs de projets à impacts pour l'environnement, c'est bien cela ?

Oui, tout à fait. Nous nous accompagnons aujourd'hui des porteurs de projets, donc des jeunes créateurs d'entreprises, qui ont cherché à trouver des solutions pour répondre aux enjeux climatiques et écologiques qu'on est en train de traverser et qui créent une activité avec une innovation d'usage ou une innovation technologique pour répondre à ces questions.

Qui sont les candidats, associations, start-up ?

Alors oui, principalement des start-up, des d'entreprises de l'ESS (économie sociale et solidaire), des associations. On peut avoir aussi des parcs naturels, des parcs régionaux, donc tous acteurs avec une conviction de pouvoir répondre et préserver l'environnement.

Vous avez développé une méthode, le reverse mentoring entre porteurs de projets et dirigeants. Pouvez-vous développer ce concept ?

La méthode de reverse mentoring est une méthode originale, et un peu exclusive, selon laquelle nous, notre mission, c'est de créer des couples entre entrepreneurs, des binômes d'entrepreneurs à impacts. On les met en relation avec des dirigeants d'entreprises expérimentés qui vont leur apporter leur expérience entrepreneuriale, les aider à envisager une problématique un enjeu une solution à des problèmes qu'ils sont en train de rencontrer. Et donc ils leur apportent cette expérience entrepreneuriale. Et, de l'autre côté, les porteurs de projets à impacts vont apporter une sensibilisation une ouverture questionner challenger le dirigeant qui les accompagne pour le faire avancer

Finalement, c'est une mise en relation gagnante-gagnante

Exactement. Et les deux peuvent avancer dans cette aventure collective et cheminer ensemble sur ce chemin.

Pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'entreprises, de porteurs de projets à impacts que vous accompagnez.

Un exemple bien d'actualité, c'est Coup de Pousse, une carte ticket restaurant solidaire et responsable pour soutenir des projets pour les agriculteurs en fait pour les aider à financer leurs projets. On accompagne également Unisoap qui récupère des savons dans les hôtels, les nettoie et les reconditionne pour pouvoir ensuite les redistribuer à des personnes qui sont en nécessité, qui n'ont pas accès à l'hygiène facilement. Donc c'est en plus un projet d'insertion à côté. On accompagne aussi des projets qui sont liés à l'industrie, par exemple Recomposite, des jeunes tout juste diplômés de l'Insa qui cherchent une solution pour récupérer tous ces matériaux plastiques industriels jetés, pour les recomposer et en refaire un matériau réutilisable.

Le point commun c'est effectivement l'environnement. Depuis la création d'Entrepreneurs pour la planète, en 2019, en Auvergne-Rhône-Alpes, le "satellite" j'allais dire que vous dirigez, combien de solutions innovantes avez-vous cartographiées pour le moment ?

Pour l'instant, nous avons cartographié 122 projets sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, principalement à Lyon, puisque c'est là que nous avons commencé, mais nous avons démarré notre activité sur Grenoble et Clermont cette année. Donc on a aujourd'hui 70% de nos projets à Lyon, 30% sur Grenoble et Clermont en complément. Et on a vocation à grossir.

On parle de 122 projets innovants depuis 2019. Et par an, combien en comptez-vous ?

On est en capacité aujourd'hui d'en intégrer entre 50 et 70 par an supplémentaires et qui viennent enrichir la communauté. Tous ne sont pas accompagnés au moment où je vous parle, puisque la vie de l'entreprise c'est aussi de pouvoir avoir un accompagnement au moment où on en a besoin. La moitié de nos porteurs de projets, aujourd'hui, ne bénéficient pas d'un accompagnement au moment où je vous parle : soit leur accompagnement s'est terminé, soit ils n'en ont pas encore besoin et ils ont rejoint la communauté aussi pour être ensemble engagés avec les autres entrepreneurs.

Quelle est la pérennité des entreprises après cet accompagnement ?

Notre objectif c'est d'essayer de tous les amener vers la réussite. J'ai observé, depuis qu'on est sur ce périmètre, sur les 122 qu'on a intégrés, depuis la création d'Entrepreneurs de la planète, ici à Lyon, on a déjà une vingtaine qui ont déjà mis la clé sous la porte. Alors certains à différents stades de maturité de leur entreprise. Mais nous, notre objectif c'est justement d'éviter cela et de les aider au mieux à traverser le parcours entrepreneurial auquel toutes les entreprises sont exposées.

C'est vrai que, on nous le dit souvent sur ce plateau, le parcours entrepreneurialest quand même très compliqué.

Oui. La solitude du dirigeant, la naïveté par rapport à certaines situations, le besoin de se sentir un peu plus épaulé et puis surtout d'être connecté à un réseau et à un écosystème dans lequel on va pouvoir interagir et puis trouver des réponses et des bonnes pratiques.

Merci beaucoup Magali Koenig-Cuoq d'être venu nous présenter Entrepreneurs pour la planète.