Suspecté d’avoir tué sa petite amie en Italie, l’homme est déféré ce jeudi au palais de justice de Grenoble pour violation de son contrôle judiciaire et mise à exécution d’un mandat d’arrêt européen.

Le compagnon d’Auriane Laisne, suspecté d’avoir tué et laissé la jeune femme de 22 ans originaire de Saint-Priest dans une église abandonnée en Italie, va être déféré ce jeudi au palais de justice de Grenoble pour "violation de son contrôle judiciaire et mise à exécution d’un mandat d’arrêt européen, délivré par les autorités judiciaires italiennes", précise cet après-midi Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble.

Le suspect, un Italien de 21 ans, a été arrêté hier à Lyon grâce au bornage de son téléphone avec deux autres personnes. Une enquête pour meurtre a été ouverte par le parquet de Grenoble, chargé de l’enquête, ainsi que par les autorités italiennes.

Recherché depuis fin mars

Le suspect était en effet déjà recherché depuis la fin du mois de mars par le parquet de Grenoble pour violation de son contrôle judiciaire. "Cet homme avait été placé sous contrôle judiciaire le 13 janvier 2024 suite à son déferlement pour violences conjugales et menaces afin que sa victime se rétracte de sa plainte" précédemment déposée, précise le procureur de Grenoble. Le jeune homme de 21 ans avait notamment été notifié d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime ainsi qu’une "obligation de répondre aux convocations de l’association en charge du suivi du contrôle judiciaire", précise-t-il encore. Il devait notamment être jugé par le tribunal correctionnel de Grenoble le 3 mai 2024.

Le couple avait passé la frontière entre la France et l’Italie le 25 mars dernier, "sans incident." Immédiatement prévenu par la police italienne, le parquet de Grenoble avait tout de suite ouvert une enquête pour "violation du contrôle judiciaire du compagnon" et le recherchait jusqu’alors.

Un cas de "féminicide classique"

Dans le même temps, le procureur du Val d’Aoste, Lucca Ceccanti, a également tenu une conférence de presse ce jeudi. D’après ANSA, le procureur affirme qu’"il s'agit d'un féminicide classique qui a été motivé par un motif de possessivité et d’emprise sur la volonté de la victime." Toujours selon le parquet d’Aoste, il existerait des "indices sérieux de préméditation." "Ce n'était pas un cas de raptus de jalousie ou de passion. [...] La personne interpellée à Lyon est sérieusement soupçonnée du délit de meurtre avec préméditation et autre circonstance aggravante commis entre le 26 et le 27 mars", a encore précisé Luca Ceccanti.