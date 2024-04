Une entreprise éphémère pour aider les jeunes à trouver un emploi

La préfecture du Rhône, en partenariat avec la mairie de Vaulx-en-Velin lance la "junior entreprise éphémère" avec pour but d'accompagner les jeunes vers l'emploi.

Le 23 avril prochain, la "junior entreprise éphémère" s'installera, durant 7 semaines à Vaulx-en-Velin, dans la métropole de Lyon. Le concept proposera à 50 jeunes de 18 à 30 ans de se fédérer au sein d'une entreprise virtuelle. Le projet a pour but de favoriser l'emploi et l'alternance chez ces jeunes qui sont à la recherche d'un contrat.

A lire aussi : Vous cherchez un emploi ? Découvrez le festival des métiers essentiels à Lyon

Un coach aidera notamment les jeunes dans leur recherche et le projet leur permettra de développer leur réseau, leur autonomie ou encore d'acquérir des compétences sur le "savoir vendre et se vendre". La "junior entreprise éphémère" s'installera à l'Ecole Nationale des Travaux Publics d'Etat et fonctionnera 4 jours par semaine du lundi au jeudi.

"Cette initiative a déjà fait ses preuves" explique la préfecture dans un communiqué. "En effet, 3 Juniors Entreprises Ephémères (1 à Vénissieux et 2 à Nanterre) ont vu le jour depuis 2022. Plus de 80% des jeunes ont trouvé un emploi ou une alternance dans les 6 mois qui ont suivi l'aventure".

Pour participer à ce projet, vous pouvez postuler sur le site internet du dispositif.