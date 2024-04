Vénissieux : en pleine vente, un dealer tombe nez à nez avec des policiers aux Minguettes

Un homme de 22 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis après avoir été interpellé en pleine vente de stupéfiants à Vénissieux.

Lundi 8 avril vers 16 h 50, des policiers en mission de sécurisation dans le quartier des Minguettes à Vénissieux sont tombés nez à nez avec deux hommes dans un hall d'immeuble en train de conclure une vente de produits stupéfiants. Les deux hommes ont pris la fuite à la vue des policiers. Le vendeur, porteur d'un sac de sport est parvenu à se réfugier dans un appartement.

2,5 kilos de cannabis

Alors qu'il refusait d'ouvrir, les policiers ont forcé la porte, tandis que l'homme jetait deux sacs contenant des stupéfiants par la fenêtre. Une perquisition a été menée dans l'appartement dans lequel se trouvaient quatre personnes qui n'a pas permis de retrouver des stupéfiants.

Les deux sacs jetés contenaient plus de 2,5 kilos d'herbe et de résine de cannabis, le tout conditionné pour la revente au détail. Les suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Le fuyard, âgé de 22 ans, a reconnu les faits et a été condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire de deux ans et une interdiction de paraître dans le Rhône.

Les trois autres personnes ont été laissés libres aucune charge ne pouvant être retenue contre eux.