Trois nouvelles stations vont voir le jour sur le réseau tramway des TCL au premier trimestre 2025 a annoncé ce lundi le Sytral.

Alors que de nombreux travaux sont actuellement en cours sur le réseau de tramway avec le prolongement du T6 et la création du T9 et du T10, Sytral Mobilités, société organisatrice des transports en commun lyonnais, a annoncé ce lundi la création de trois nouvelles stations de tram au premier trimestre 2025.

"Au premier trimestre 2025, le réseau tramway comptera ainsi trois nouvelles stations sur les lignes T3 / T7 et T5 : la station Meyzieu Lycée Colonel Beltrame, la station Décines Roosevelt et la station Chassieu ZAC du Chêne" détaille le Sytral.

4,2 millions d'euros de travaux

Les travaux de création de ces trois nouvelles stations ont démarré il y a quelques jours. Ces trois nouvelles stations seront 100% accessibles aux personnes à mobilité réduite et seront longues de 42 mètres. "Pour apporter fraîcheur et nature dans la ville, les abords des stations seront végétalisés avec des arbres et/ou des parterres de graminées" complète le Sytral dans un communiqué.

Les travaux pour la création de ces trois nouvelles stations couteront au total 4,2 millions d'euros.

Dans le même temps, le Sytral a annoncé avoir commandé 35 nouvelles rames de tramway qui sont en cours de déploiement sur les lignes les plus fréquentées du réseau, soient les lignes T1, T2, T3 et T4. Ces nouvelles rames de 43 mètres de long "renforcent de plus de 30% la capacité par rapport aux rames actuelles de 32 mètres" conclut le Sytral.