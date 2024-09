L’acteur et humoriste Gad Elmaleh. (Photo de BERTRAND GUAY / AFP)

Gad Elmaleh était en spectacle samedi soir à la Bourse de Travail. Mais quelques heures avant sa représentation, l'humoriste a fait une drôle de surprise aux 35 spectateurs du comedy club Le Speaker à Lyon.

C'est une surprise que la grosse trentaine de chanceux se souviendra très longtemps. Samedi 14 septembre, Gad Elmaleh, qui jouait son spectacle à la Bourse du Travail, s'est produit quelques minutes auparavant dans un café théâtre du 1er arrondissement de Lyon, Le Speaker.

Présent pendant quatre jours à la Bourse du Travail, qui affichait complet pour la venue de l'un des humoristes préférés des Français ( 33e au baromètre Ifop/JDD des 50 personnalités préférées des Français), Gad Elmaleh a profité de son séjour lyonnais pour venir tester des nouvelles blagues dans une salle plus confidentielle. Selon nos confrères de Tribune de Lyon, cette prestation surprise devant un public médusé de voir la star se produire sur la petite scène du Speaker, est partie d'un challenge lancé entre l'humoriste et Harold Barbé, comédien qui fait sa première partie sur toute sa tournée.

10 minutes de show

"Ils se sont lancé le défi d’écrire chacun un 10 minutes et de venir le tester. Harold a cherché où ils pourraient le jouer à Lyon et on leur a recommandé Le Speaker" explique à nos confrères le directeur de l'établissement. Arrivé tous les deux à 19h, Harold Barbé a d'abord joué pendant 10 minutes avant d'annoncer le nom du prochain invité, gardé secret jusqu'au bout. "Le public a complètement halluciné. Ils n'y croyaient pas" se remémore le directeur du comedy club.

Un public surpris puis conquis après la prestation de Gad Elmaleh qui a "retourné la salle". Une fois sa prestation terminée devant la trentaine de personnes, Gad Elmaleh a rejoint en vitesse la Bourse du Travail pour y jouer son spectacle "Lui-même" à 20h devant un public de 2000 personnes.

Un souvenir qui devrait rester graver dans la mémoire des spectateurs du Speaker.