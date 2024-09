Le projet de tramway entre Lyon et Crémieu entre en phase d’études

Le projet de tramway reliant Crémieu, dans l’Isère, à Lyon en moins d’une heure, entre en phase d’études. La Région Auvergne-Rhône-Alpes espère une mise en service d’ici 2030.

Maillon Est du futur Service express régional métropolitain lyonnais, le SERM, le projet de tramway reliant Lyon à Crémieu, dans l’Isère, est entré en phase d’études, annonce la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans un communiqué.

Pour rappel, le SERM serait une nouvelle "articulation multimodale avec le train comme colonne vertébrale", expliquait Frédéric Aguilera, vice-président délégué aux transports à la Région, et s’étendrait sur six étoiles ferroviaires que sont Lyon, Saint-Étienne, Chambéry, Annemasse-Genève, Grenoble et Clermont-Ferrand. Le projet concernerait au total six millions de personnes.

Relier Lyon et Crémieux en moins d’une heure

Ce futur tramway reliera donc Lyon à Crémieu en moins d’une heure, en passant par Meyzieu, tout en proposant une desserte toutes les 15 minutes en heure de pointe. Six nouvelles stations seront créées à Pusignan, Janneyrias, Charvieu-Chavagneux Petit Prince et Centre, Tignieu-Jameyzieu et Crémieu-/Villemoirieu. Des parkings voitures et vélos ainsi que des desserte en cars seront mis en place entre Crémieu et Pont-de-Chéruy afin "d’améliorer ainsi les connexions avec les bassins voisins", indique par ailleurs la Région.

Côté infrastructures, la collectivité précise que cette future ligne de tramway empruntera l’ancienne ligne de chemin de fer de l’est lyonnais (CFEL) entre Crémieu et Meyzieu, puis l’infrastructure de tramway déjà existante entre Meyzieu et Lyon.

Alors que les études de faisabilité viennent de débuter, un inventaire de la faune flore 4 saisons et des investigations techniques vont par ailleurs bientôt démarrer. Ces études seront utilisées notamment lors de la concertation préalable "envisagée en 2025." La Région espère obtenir une déclaration d’utilité publique et l’autorisation environnementale d’ici fin 2027, avant une mise en service à l’horizon 2030.

