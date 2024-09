Worldskills 2024 à Lyon : huit jeunes de la région AURA récompensés

Du 10 au 15 septembre, la compétition internationale des Worldskills, mettant à l'honneur le savoir-faire des jeunes dans de nombreux domaines, s'est déroulée à Lyon. Sur les quelque 1400 artisans, huit compétiteurs originaires d'Auvergne-Rhône-Alpes se sont distingués.

Pendant cinq jours, Eurexpo s'est transformée en arène des métiers à Chassieu, près de Lyon. 1400 jeunes âgés de moins de 23 ans et venus du monde entier se sont affrontés dans des domaines de compétence divers et variés. En tout, près de 59 métiers étaient représentés. L'occasion de mettre en avant des talents et de récompenser le savoir-faire de ces nouveaux artisans.

Carton plein pour les huit Auralpins en compétition

Sur les 63 compétiteurs en équipe de France, la région Auvergne-Rhône-Alpes a bien été représentée avec huit jeunes récompensés. "C'est une incroyable réussite avec 100% de médailles pour les champions issus de notre région", s'est félicité Mickaël Paccaud, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes Orientation.

Les jeunes récompensés sont : Paul Dejeux, originaire de l'Ain, médaillé d'argent en ébénisterie ; Romain Le Roux, originaire de l'Allier, médaillé de bronze en technologie véhicule industriel ; Laura Harnois, originaire de Haute-Savoie, médaillée d'excellence en cuisine ; Tess Ippolito, originaire de l'Isère et médaillé d'excellence en Visual merchandising ; Marius Perrier, habitant à Villeurbanne, médaillé d'excellence en 3D Digital game art et Lucas Gosgnach, habitant dans l'Allier et médaillé d'excellence en web development.

Deux jeunes ont également été tous les deux médaillés d'excellence dans la catégorie Industrie 4.0 : Hugo Marquez, habitant à Lyon et Lazhar Benchelloug, originaire de la Drôme.

La Région AURA affirme avoir octroyé à chacun de ces jeunes un prix allant de 900 à 1400€.

Un évènement phare pour Lyon

De son côté, le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard s'est félicité de la réussite de cet évènement sur son compte X. En tout, l'évènement a rassemblé 140.000 visiteurs, dont 50.000 participants rien que pour la journée du vendredi 13 septembre.