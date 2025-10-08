Situé à Valence, l'établissement trois étoiles tenu par Anne-Sophie Pic est classé 12e des "Best of the Best Restaurants", un classement porté par Tripadvisor.

La Maison Pic reste au sommet. Le restaurant de la cheffe Anne Sophie Pic se place à la douzième place de l'édition 2025 des "Best of the, Best Restaurants". Ce classement, réalisé chaque année par Tripadvisor recense les 25 meilleurs restaurants du monde dans plusieurs catégories à partir de l'avis des visiteurs. C'est dans la classification "gastronomie raffinée", que la Maison Pic s'est détachée. Une douzième place qui reste synonyme de chute au classement. En effet, le restaurant avait obtenu la première place dans la même catégorie l'année dernière.

Un restaurant argentin sacré, Pic seul français au classement

Cette année, le titre revient à Fogón Asado de Buenos Aires, établissement spécialisé dans le steak asado, technique qui repose sur une cuisson lente de la viande. A la deuxième place, on retrouve Izakaya, restaurant de cuisine japonaise situé à Palma de Majorque (Espagne). Le Witchery (Edimbourg, Ecosse), reconnu pour ses cocktails et ses poissons complète le podium. De son côté, le restaurant Pic n'a pas fait le poids avec ses plats français, revisités d'une façon plus créative. Une douzième place qui reste tout de même prestigieuse, puisque l'établissement est le seul représentant français dans cette catégorie.