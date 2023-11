La Cité internationale de la gastronomie a rouvert ses portes le 21 octobre dernier et son succès ne diminue pas. L’exposition Banquet est prolongée jusqu’au 31 décembre et d’autres surprises attendent les visiteurs.

La Cité internationale de la gastronomie continue de séduire. Réouverte depuis le 21 octobre, sa programmation a su attirer les curieux et les passionnés lors de son premier semestre. Face à ce succès, l’exposition Banquet est prolongée jusqu’au 31 décembre. "Cette exposition immersive mêlant science et gastronomie éclaire scientifiquement et en action les multiples plaisirs que procure la gastronomie." Le reste de la programmation vient d’être dévoilée par la Métropole de Lyon.

Des nouvelles expositions

Pour répondre "aux thématiques phares de la stratégie alimentaire et agricole de la Métropole de Lyon", quinze projets associatifs ont été retenus par la collectivité. "La programmation de cette fin d’année au sein de la Cité de la gastronomie a été imaginée dans cette même volonté de sensibilisation auprès des parents et des jeunes enfants pour donner envie de découvrir de nouveaux produits et saveurs parfois peu appréciés ou méconnus", explique Jérémy Camus, vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l’Agriculture, à l’Alimentation et à la Résilience du territoire.

Trois festivals vont donc se tenir à la Cité internationale de la gastronomie. Le Festival des Solidarités du 23 au 30 novembre, le Bouillon des cultures les 1er et 2 décembre et le Mijoté en Fête ! les 16 et 17 décembre. Chacun célèbre "le partage et la convivialité du repas quel que soit l’endroit où l’on se trouve dans le monde", détaille la Métropole de Lyon.

Enfin, des expositions seront également mises à l’honneur. L’exposition scientifique Fan de carottes, jusqu’au 19 novembre, conçue par le Centre de Recherche de l’Institut Lyfe. Et A tables et Cantines du monde, du 23 novembre au 31 décembre, qui proposeront chacune des photographies sur les différentes habitudes et recettes du monde.

Une programmation "riche en animations hebdomadaires"

Côté animations, le programme sera tout aussi riche. La Maison des Européens de Lyon proposera un débat le 16 novembre prochain un débat autour de la stratégie européenne "de la ferme à la fourchette." Puis l’association Spécimen(s) proposera plusieurs activités pour petits et grands afin de sensibiliser toute la famille autour de la nourriture.

Plus d’informations : www.grandlyon.com/cité-gastronomie