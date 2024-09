Pour Tripadvisor, le "meilleur restaurant du monde" est près de Lyon !

Tripadvisor, plateforme américaine de réservation en ligne, a dévoilé son classement annuel des meilleurs restaurants au monde. Un établissement français, qui plus est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, est en première position.

La gastronomie française continue de rayonner à l'international. Le restaurant Pic, dirigé par la cheffe Anne-Sophie Pic à Valence, vient d’être sacré meilleur restaurant gastronomique du monde, selon le dernier classement de Tripadvisor. Ce prestigieux palmarès, basé sur les avis des utilisateurs de la plateforme, consacre cette table triplement étoilée depuis 2007. Anne-Sophie Pic, héritière d’une longue tradition familiale de cuisiniers, a exprimé sa gratitude envers ses clients pour leurs commentaires élogieux et a salué le travail de ses équipes qui rendent cette expérience culinaire possible.

5/5 après plus de 3000 avis

La Maison Pic a obtenu une note parfaite de 5/5, après plus de 3 000 avis laissés par les utilisateurs de Tripadvisor. Ce restaurant se distingue par une cuisine d’une finesse exceptionnelle, axée sur les sensations olfactives. Anne-Sophie Pic a repris les rênes de l'établissement familial dans les années 1990 et a depuis consolidé sa réputation mondiale, notamment en récupérant la troisième étoile Michelin en 2007. Trois autres restaurants français figurent également dans le top 10 de ce classement mondial : Maison Medard dans le Cher, La Tour d'Argent à Paris et Leclère Cuisine d'Arrivage à Montpellier.