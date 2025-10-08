Municipales 2026 : les élus de gauche lancent "Rassemblés pour Villeurbanne"

A Villeurbanne, les élus de la majorité municipale, issus des parties Ecologistes et de gauche, lancent le mouvement "Rassemblés pour Villeurbanne".

La course aux municipales se poursuit à Villeurbanne. Alors que l’actuel adjoint au maire, en charge des solidarités Mathieu Garabedian avait annoncé lundi 29 septembre, se porter candidat sous la bannière LFI, et que l’ancien maire PS Jean-Paul Bret devrait bientôt annoncer sa candidature, les élus de la majorité municipale lance le mouvement "Rassemblés pour Villeurbanne".

"Nous choisissons d’unir les forces de gauche et de l’écologie"

"En lançant l’Appel "Rassemblé·e·s pour Villeurbanne", nous choisissons d’unir les forces de gauche et de l’écologie pour construire, avec les Villeurbannaises et Villeurbannais, la prochaine étape d’un projet commun", ont partagé les membres du mouvement dans un communiqué publié ce mercredi 8 octobre.

Dans une tribune signée par de nombreux élus de la majorité, issus des partis Socialistes, Ecologistes , ou encore du mouvement politique place publique, "Rassemblés pour Villeurbanne" partage sa volonté de poursuivre ses actions.

Parmi les pistes d'actions avancées par le mouvement, celles notamment de : "réduire les inégalités, renforcer la sécurité, améliorer le cadre de vie et la propreté, défendre les services publics et préserver un cadre de vie digne pour toutes et tous."

Une première Agora "Rassemblés pour Villeurbanne" s'est tenue mardi 7 octobre au Palais du Travail de Villeurbanne. Une centaine de personnes étaient présentes pour contribuer au projet et exprimer leurs attentes concernant leur ville.