Vers un deuxième tube dans le tunnel du Mont-Blanc ?

Les ministres français et italien des affaires étrangères viennent d'examiner le projet de construction d’un deuxième tube dans le tunnel du Mont-Blanc.

La France et l’Italie réfléchissent à la création d’un deuxième tube dans le tunnel du Mont-Blanc en annonçant la création d'un "comité technique" chargé d'examiner la proposition italienne de creuser un deuxième tube au tunnel du Mont-Blanc. Ces travaux ont pour but de fluidifier le trafic lorsque le tunnel du Fréjus côté Savoie est fermé.

Dans le cadre du comité de coopération frontalière, Jean-Noël Barrot et Antonio Tajani, ministres français et italien des affaires étrangères, ainsi que Philippe Tabarot, ministre français des Transports, se sont rencontrés à Nice. Les discussions ont porté en grande partie sur l'amélioration des infrastructures de transport entre la France et l'Italie, ainsi que sur la gestion des flux migratoires.

La modernisation des tunnels alpins

Les trois ministres ont réaffirmé leur volonté d'améliorer les infrastructures transfrontalières, notamment avec l'ouverture, en juin prochain, du tunnel de Tende (axe routier vital entre la France et l’Italie au sud-est de la France), et du deuxième tube du tunnel du Fréjus.

Dans le cadre du traité du Quirinal de 2021, un comité technique sera mis en place pour étudier la proposition italienne visant à créer un second tube dans le le tunnel du Mont-Blanc. Les ingénieurs français et italiens examineront sa faisabilité pratique, son coût ainsi que son impact environnemental. L'objectif de ce projet étant d'améliorer la fluidité et la sécurité du trafic sur cet axe stratégique européen. Cependant, ce projet suscite de nombreuses préoccupations en France, notamment en raison des risques d'augmentation du trafic et de pollution de l'air.

Selon les dernières statistiques de la société ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc), près de 2 800 véhicules légers et environ 950 poids lourds ont régulièrement emprunté le tunnel du Mont-Blanc en 2024. Ces données sont en baisse car le tunnel a entièrement fermé pendant trois mois à l’automne, en raison de travaux.