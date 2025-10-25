Lyon : victime d’un refus d’obtempérer, sa vie "ne sera plus aussi normale qu’avant"

Une semaine après un refus d’obtempérer qui a fait trois blessés graves dans le quartier de Confluence, Jade, l’une des victimes, est revenue sur l’accident qui a failli lui coûter la vie.

Dans la nuit du 18 au 19 octobre, un refus d’obtempérer faisait trois blessés graves dans le quartier de Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon. Une semaine après l’accident, l’une des victimes, Jade Loctin, s’est exprimée sur son compte TikTok pour évoquer son hospitalisation et son futur sur la plateforme. Sa vidéo cumule déjà plus de 126 000 vues.

Aucun souvenir de l’accident

Blessures au visage, vertèbres et cervicales cassées, ou encore cheville dans le plâtre, Jade assure que sa présence sur les réseaux sociaux "durant les prochains mois" va être "chamboulée et différente" en raison de ses blessures, la jeune femme étant tout juste rentrée chez elle. "Grâce à Dieu, je suis toujours vivante", confie-t-elle. "J’ai été victime d’un accident de la route dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Je n’étais pas du tout fautive dans l’accident. J’étais avec deux amis. En face, une voiture, suite à un refus d’obtempérer, nous est rentrée dedans", explique encore Jade.

De l’accident et de son hospitalisation, Jade n’en garde "aucun souvenir". "Mes premiers souvenirs remontent à deux jours". Au moment des faits, la jeune femme explique que les secours ont dû "découper la voiture pour (la) sortir", car elle était "trop bloquée". Elle ajoute : "On a une grande chance d’être encore en vie. Les trois-quarts du corps médical pensaient qu’on y passerait ou qu’on serait tétraplégique".

Aujourd’hui, Jade se déplace en fauteuil roulant et avec un corset. "Je vais avoir des douleurs pendant plusieurs mois", continue-t-elle. "Ne remettez rien à demain et si vous pouvez faire quelque chose, faites le et profitez-en", conclut la jeune femme aux côtés de sa petite sœur.

L’auteur des faits déjà connu des services de police

De son côté, l’auteur des faits a été interpellé le soir des faits. Âgé de 24 ans, il était déjà connu des services de police, rapportent nos confrères du Progrès. Il a été déféré mardi 21 octobre pour blessures routières, mis en danger de la vie d’autrui, refus d’obtempérer et conduite en état d’ivresse.