Actualité
Jade, victime d’un refus d’obtempérer dans le quartier de Confluence, à Lyon. @JadeLoctin

Lyon : victime d’un refus d’obtempérer, sa vie "ne sera plus aussi normale qu’avant"

  • par Clémence Margall
  • 1 Commentaire

    • Une semaine après un refus d’obtempérer qui a fait trois blessés graves dans le quartier de Confluence, Jade, l’une des victimes, est revenue sur l’accident qui a failli lui coûter la vie.

    Dans la nuit du 18 au 19 octobre, un refus d’obtempérer faisait trois blessés graves dans le quartier de Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon. Une semaine après l’accident, l’une des victimes, Jade Loctin, s’est exprimée sur son compte TikTok pour évoquer son hospitalisation et son futur sur la plateforme. Sa vidéo cumule déjà plus de 126 000 vues.

    Lire aussi : Lyon : un refus d'obtempérer fait trois blessés graves dans le quartier de Confluence  

    Aucun souvenir de l’accident

    Blessures au visage, vertèbres et cervicales cassées, ou encore cheville dans le plâtre, Jade assure que sa présence sur les réseaux sociaux "durant les prochains mois" va être "chamboulée et différente" en raison de ses blessures, la jeune femme étant tout juste rentrée chez elle. "Grâce à Dieu, je suis toujours vivante", confie-t-elle. "J’ai été victime d’un accident de la route dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Je n’étais pas du tout fautive dans l’accident. J’étais avec deux amis. En face, une voiture, suite à un refus d’obtempérer, nous est rentrée dedans", explique encore Jade.

    De l’accident et de son hospitalisation, Jade n’en garde "aucun souvenir". "Mes premiers souvenirs remontent à deux jours". Au moment des faits, la jeune femme explique que les secours ont dû "découper la voiture pour (la) sortir", car elle était "trop bloquée". Elle ajoute : "On a une grande chance d’être encore en vie. Les trois-quarts du corps médical pensaient qu’on y passerait ou qu’on serait tétraplégique".

    @jadeloctin

    C’était un peu long et brouillon, j’en suis désolée mais je trouvais ça nécessaire 🫶🏼❤️

    ♬ son original - Jade Loctin

    Aujourd’hui, Jade se déplace en fauteuil roulant et avec un corset. "Je vais avoir des douleurs pendant plusieurs mois", continue-t-elle. "Ne remettez rien à demain et si vous pouvez faire quelque chose, faites le et profitez-en", conclut la jeune femme aux côtés de sa petite sœur.

    L’auteur des faits déjà connu des services de police

    De son côté, l’auteur des faits a été interpellé le soir des faits. Âgé de 24 ans, il était déjà connu des services de police, rapportent nos confrères du Progrès. Il a été déféré mardi 21 octobre pour blessures routières, mis en danger de la vie d’autrui, refus d’obtempérer et conduite en état d’ivresse.

    à lire également
    Travaux dans le tunnel du Mont-Blanc : les habitants plébiscitent la fermeture par phases

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : victime d’un refus d’obtempérer, sa vie "ne sera plus aussi normale qu’avant" 16:09
    Travaux dans le tunnel du Mont-Blanc : les habitants plébiscitent la fermeture par phases 15:25
    gendarme
    Rhône : il écope de 12 mois de prison ferme pour avoir tenté de cambrioler un magasin alimentaire 14:49
    La braderie de la bibliothèque municipale de Lyon revient le 16 novembre 14:00
    Chalmazel : Fabrice Pannekoucke promet de "ne pas abandonner" la station de ski 13:16
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : l’ancien maire du 9e arrondissement de Lyon, Alain Giordano, rejoint Jean-Michel Aulas 12:40
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : une qualité de l’air toujours bonne ce samedi 11:57
    police Lyon
    Un homme tué à l'arme blanche près du tramway T4 à Vénissieux 11:11
    Tiffany Joncour
    Élections métropolitaines 2026 : la députée RN Tiffany Joncour officialise sa candidature 10:35
    Pluie et inondation : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 09:54
    À Vaulx-en-Velin, une collision entre deux véhicules fait deux blessés graves 09:16
    vue panorama lyon
    Météo : un samedi humide et des températures toujours fraîches à Lyon 08:55
    Yann Godfrin, président du directoire de la biotech lyonnaise Axoltis Pharma
    Maladie de Charcot : une biotech lyonnaise en avance sur le reste du monde 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut