Rhône : il écope de 12 mois de prison ferme pour avoir tenté de cambrioler un magasin alimentaire

Dans la nuit du 30 septembre, la gendarmerie a interpellé un individu après qu’il s’est introduit dans un magasin de Saint-Romain au Mont d'Or. Il a été condamné à 12 mois de prison ferme.

Dans la nuit du 30 septembre dernier, les patrouilles de gendarmerie de Limonest et du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Sathonay sont appelées pour le cambriolage d’un magasin alimentaire de Saint-Romain au Mont d'Or, dans le Rhône. Arrivées sur place, les forces de l’ordre constatent un trou au niveau du toit de l’établissement, d’où s’échappe la fumée du dispositif d’alarme.

À l’intérieur, un individu est découvert caché dans la réserve. Il n’arrivait plus à s’orienter, aveuglé par la fumée. Interpellé, il a été placé en garde à vue, puis déféré devant le tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre d'une comparution immédiate. Il a finalement écopé de 12 mois de prison ferme.