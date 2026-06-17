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Les infos marquantes de cette semaine du 23 au 29 mars à Lyon.
Les infos marquantes de cette semaine du 23 au 29 mars à Lyon. ©PHOTOPQR/LE PROGRES/Joël PHILIPPON

Transports, propreté, Rive droite, métro 24 h/ 24 : le maire de Lyon soumet ses priorités à la Métropole de Lyon

  • par Loane Carpano

    • Le maire de Lyon a remis mercredi une feuille de route de vingt pages à la Métropole, détaillant ses priorités : projet Rive droite, propreté, métro nocturne et fête des Lumières. La présidente Véronique Sarselli assure étudier le document, tout en rappelant que Lyon n'est "pas le centre du monde".

    A la demande de la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, le maire de Lyon Grégory Doucet, a déposé une feuille de route de vingt pages, détaillant ses priorités pour la ville mercredi 17 juin.

    Dans cette dernière qu'a pu consulter Actu Lyon, l'édile demande notamment à la collectivité, la réalisation du projet "Rive droite", le déploiement de "plus de moyens" pour la propreté de la ville, l'augmentation de la contribution financière pour la culture et la fête des Lumières, le renoncement au métro E, ou encore l'expérimentation du métro 24h / 24. Parmi les propositions, figure également la demande d'un rendez-vous entre les deux élus toutes les six semaines.

    "Lyon n'est pas le centre du monde"

    Interrogée sur ce dossier lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi, la présidente de la Métropole de Lyon a affirmé "étudier la feuille de route et être à l'écoute de chacun des maires."

    Alors que la première adjointe au maire de Lyon, Audrey Henocque, affirmait que "Lyon ne pouvait pas être considérée comme une mairie comme une autre" au vue de son nombre d'habitants, Véronique Sarselli a souligné que Lyon était "la ville centre mais n'était pas le centre du monde". Cette dernière a appelé au respect des 58 maires membres de la Métropole.

    Lire aussi : Climat, démocratie, justice : Grégory Doucet porte la voix de Lyon au sommet des villes européennes

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