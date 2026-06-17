Mercredi 17 juin, la présidente de la Métropole de Lyon a réuni plusieurs acteurs économiques du territoire pour une première rencontre de travail. Un geste de rupture avec le mandat précédent.

C'était l'un de ses principaux piliers de campagne. Mercredi 17 juin après-midi, la présidente (LR) de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a rencontré plusieurs acteurs du monde économique pour échanger autour du secteur. "L'objectif de cette réunion était de restaurer le dialogue qui a été coupé avec le monde économique sous le mandat précédent et montrer que nous sommes à leur écoute et que nous voulons travailler ensemble", a expliqué la nouvelle présidente de la collectivité devant la presse.

"Notre objectif prioritaire doit être de produire du logement"

Au coeur des discussions, l'avenir économique du territoire : "nous avons parlé d'attractivité, du foncier, mais aussi de nos agriculteurs, nous avons parlé du commerce et de la situation de nos commerçants que ça soit dans Lyon où à l'extérieur de Lyon. Nous avons parlé de la nécessité de travailler en souveraineté autour de l'agriculture mais aussi de la réindustrialisation autour de notre territoire", a affirmé Véronique Sarselli, sans pour autant en dire plus sur de quelconques projets. "Désormais nous allons nous concerter pour apporter des décisions collectives (...) Ca c'est de la bonne intelligence, on discute avant et on fait après", a quant à lui ajouté le président de CCI Métropole Saint-Etienne Roanne, Philippe Valentin, également présent lors de la réunion.

Parmi les points noirs abordés par la présidente, la thématique du logement : "Nous traversons une crise du logement, aujourd'hui notre objectif prioritaire doit être de produire du logement et c'est pour ça qu'il nous faut un choc d'offres", en a profité pour réaffirmé la candidate, précisant que des solutions seront proposées "en temps voulu". Si la présidente est restée assez floue devant la presse, Philippe Valentin a néanmoins dévoilé une première piste, portant sur les friches : "Nous allons voir si nous ne pouvons pas les récupérer pour en faire autre chose", a-t-il lancé.

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Affaire Abreu : "aujourd'hui, il faut que la justice puisse faire son travail et nous, nous devons continuer le nôtre"

Suspendu dans le cadre de l'affaire Roman Abreu, le vice-président à la Métropole, chargé de l'économie, de l'emploi et de l'insertion professionnelle, Emmanuel Imberton, n'était par conséquent pas présent. C'est donc la présidente de la collectivité elle même qui a repris les rênes de la délégation lors de la réunion : "j'ai rassuré en disant que je reprenais les délégations lors de ce retrait, aujourd'hui c'est chose faite, et je n'ai pas l'impression que les acteurs économiques se sentent dépossédés ou moins confiant parce que c'est moi qui leur parle aujourd'hui", s'est félicitée Véronique Sarselli.

Questionnée, la présidente a affirmé "ne pas savoir" si les vice-présidents écartés siègeront lors du conseil métropolitain prévu lundi 22 juin. Cette dernière a néanmoins tenu à réaffirmer son soutien envers la victime et sa décision quant à la suspension de Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton : "je reste tournée vers cette jeune victime qui a eu le courage de parler (...) J'ai pris ma décision, pour le bien de l'institution, les trois vice-président se sont vus retirer leur délégation, c'était mon rôle et aujourd'hui, il faut que la justice puisse faire son travail et nous, nous devons continuer le nôtre."

Pour rappel, Roman Abreu est visé par une plainte pour viol, déposée par une ancienne membre de l'équipe de campagne du candidat. La jeune femme aurait été abusée par soumission chimique lors de la campagne municipale, et en aurait fait part à plusieurs membres du groupe, tels que Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton, qui ont alors gardé le silence.