Actualité
Les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

Le département du Rhône placé en vigilance orange canicule dès demain

  • par Loane Carpano

    • A compter de mercredi 17 juin, midi, le département du Rhône et la Métropole de Lyon seront placés en vigilance orange "canicule".

    Sans surprise, le département du Rhône et la Métropole de Lyon seront placés en vigilance orange "canicule" dès demain, mercredi 18 juin, midi. Météo France indique que l'épisode "gagnera en intensité" et "pourrait durer plusieurs jours". Le mercure devrait atteindre les 38°C en fin de semaine.

    Face à cette nouvelle vague de chaleur, la préfecture du Rhône et l'agence régionale de santé rappellent des gestes simples à destination des personnes fragiles. Les institutions préconisent notamment de boire régulièrement de l'eau, d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de manger en quantité suffisante.

    En parallèle, les employeurs sont appelés à limiter l'exposition des salariés aux températures les plus fortes de la journée.

    Lire aussi : Une vague de chaleur "beaucoup plus intense et plus longue que celle de mai" devrait toucher Lyon

    à lire également
    Lyon : deux nouveaux bateaux rejoignent la flotte Navigône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le département du Rhône placé en vigilance orange canicule dès demain 17:53
    Lyon : deux nouveaux bateaux rejoignent la flotte Navigône 16:55
    police Lyon
    À Vénissieux, une interpellation mouvementée après une série d’infractions routières 16:22
    JO 2030 : les emblèmes dévoilés jeudi à Briançon 15:44
    Noz va implanter une antenne à Unieux et remplacer Lidl 14:50
    d'heure en heure
    Nouvelles fontaines à eau
    Eau du Grand Lyon lance une carte interactive pour trouver les fontaines près de chez soi 14:38
    Escapades en Haute-Savoie : expériences outdoor à Morzine  13:59
    Musée Cinéma et miniatures Lyon
    Les 10 meilleurs musées de Lyon selon Google 13:31
    Exposition : L’art dans le château et les jardins du Pin en Ardèche  12:48
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Ecully : un motard de 23 ans meurt percuté par une voiture 11:56
    Une vague de chaleur "beaucoup plus intense et plus longue que celle de mai" devrait toucher Lyon 11:33
    La Marche des Parapluies : une manifestation festive pour défendre les droits des réfugiés 11:21
    Lac des sapins beaujolais vert
    Les 10 meilleurs lieux de baignade autour de Lyon selon Google 10:58
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut