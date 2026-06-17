Les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

A compter de mercredi 17 juin, midi, le département du Rhône et la Métropole de Lyon seront placés en vigilance orange "canicule".

Sans surprise, le département du Rhône et la Métropole de Lyon seront placés en vigilance orange "canicule" dès demain, mercredi 18 juin, midi. Météo France indique que l'épisode "gagnera en intensité" et "pourrait durer plusieurs jours". Le mercure devrait atteindre les 38°C en fin de semaine.

Face à cette nouvelle vague de chaleur, la préfecture du Rhône et l'agence régionale de santé rappellent des gestes simples à destination des personnes fragiles. Les institutions préconisent notamment de boire régulièrement de l'eau, d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de manger en quantité suffisante.

En parallèle, les employeurs sont appelés à limiter l'exposition des salariés aux températures les plus fortes de la journée.

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