Le département de Haute-Savoie veut reprendre la gouvernance du tramway du Mont-Blanc

Alors que les travaux de prolongement du tramway du Mont-Blanc se terminent, le département de la Haute-Savoie d'apprêterait à résilier la convention le liant à la Compagnie du Mont-Blanc pour l'exploitation du petit train, rapporte le Dauphiné Libéré.

Cette manoeuvre reviendrait à changer la gouvernance du tramway situé sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains, permettant de relier le nid d'Aigle à plus de 2 000 mètres d'altitude.

Pour rappel, le département avait déjà récupéré l'exploitation du train touristique du Montenvers (Chamonix) en novembre dernier.

