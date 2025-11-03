Actualité
Le tramway du Mont-Blanc © Boris Molinier

Le département de Haute-Savoie veut reprendre la gouvernance du tramway du Mont-Blanc

  • par Loane Carpano

    • Le département de Haute-Savoie s'apprêterai à résilier la convention le liant à la Compagnie du Mont-Blanc pour l'exploitation du tramway du Mont-Blanc.

    Alors que les travaux de prolongement du tramway du Mont-Blanc se terminent, le département de la Haute-Savoie d'apprêterait à résilier la convention le liant à la Compagnie du Mont-Blanc pour l'exploitation du petit train, rapporte le Dauphiné Libéré.

    Cette manoeuvre reviendrait à changer la gouvernance du tramway situé sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains, permettant de relier le nid d'Aigle à plus de 2 000 mètres d'altitude.

    Pour rappel, le département avait déjà récupéré l'exploitation du train touristique du Montenvers (Chamonix) en novembre dernier.

    Lire aussi : Haute-Savoie : où en sont les travaux au tramway du Mont-Blanc

    Isère : l'hydrogène d'Inocel fait swinguer une compétition de golf écossaise

    Faire défiler vers le haut