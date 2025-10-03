Le Lac Vert, situé au pied de la chaîne des Fiz © Bouilleur de photo

La Haute-Savoie, écrin de la chaîne du Mont-Blanc et de ses légendaires sommets, n’est pas uniquement l’apanage des alpinistes et sportifs de haut niveau. Au-delà de son naturel décor de carte postale, le département dévoile des sites culturels méconnus, riches d’histoire et de traditions ancestrales. Voici quelques expériences culturelles à découvrir sous les couleurs automnales le temps d’un week-end ou lors des vacances de la Toussaint. Avec à la clé, et jamais loin, de ressourçantes sorties nature, couplées à une offre gastronomique valorisant les produits du terroir.

Le Hameau du père Noël à proximité du Grand Parc d’Andilly © Millo Moravski

Le Hameau du père Noël

Saviez-vous que le père Noël habite en France, et plus précisément à moins de deux heures en voiture de Lyon ? À une vingtaine de minutes du Salève, direction le Hameau du père Noël, qui nous plonge dès les vacances de la Toussaint dans l’univers féerique des fêtes de fin d’année.

Petits et grands pourront s’émerveiller devant la demeure du père Noël, présent sur le site, mais également devant la maison de ses sœurs, les mères Noël, qui ont elles aussi aménagé leur petit cocon et proposent des contes tout au long de la journée.

À deux pas du Hameau du père Noël, le Grand Parc d’Andilly prolonge la magie sur plus de cinq hectares : il abrite le plus grand labyrinthe dans les arbres d’Europe, la Maison du père Fouettard, le Palais du père Gourmand, ainsi que le tout nouveau Royaume des Casse-Noisettes. Alors, prêt à revisiter le royaume imaginaire de votre enfance ?

Ouverture cet automne : dès le 18 octobre 2025 grandparc-andilly.com

Le belvédère du mont Salève © Alpcat Médias

Vue panoramique depuis le Salève

Et pourquoi ne pas coupler cette sortie enchanteresse avec une balade au Salève, belvédère méconnu, à deux pas de Genève ? Cette modeste montagne, culminant à 1 379 mètres, est pourtant emblématique pour les locaux.

Surnommée le balcon de Genève, elle offre un panorama sur la capitale suisse, le Jura et les Alpes, et est facilement accessible en voiture ou à pied. Laissez-vous tenter par l’un des vingt itinéraires, totalisant 250 kilomètres et offrant une grande variété de difficultés adaptées aux familles ou aux sportifs en quête de sensations.

À noter, le téléphérique, qui donne également accès au Salève, est fermé du 3 novembre 2025 au 24 janvier 2026.

Le château de Ripaille © Fondation Ripaille

Visite secrète au château de Ripaille

Autre lieu envoûtant, chargé d’histoire, le château de Ripaille se dévoile au bord du Léman, à Thonon. Ce bijou architectural prend ses racines dans le Moyen Âge – il a été la résidence des ducs de Savoie au XIVe siècle puis un ermitage – tout en offrant un témoignage de la vie autour de 1900.

Le château s’est en effet réinventé à la fin du XIXe siècle sous l’impulsion de l’industriel esthète Frédéric Engel-Gros, qui le dote d’une touche Art nouveau. Plus d’une vingtaine de pièces se visitent enjambant plusieurs siècles d’histoire et révélant des trésors comme les délicates boiseries peintes du plafond.

Durant les vacances de la Toussaint, des visites insolites, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, donneront accès à des espaces habituellement fermés au public. Venez découvrir les combles à la lueur des torches ou encore écouter un moine narrer les mythes et légendes attachés au château, décoré pendant toutes les vacances en mode Halloween.

La visite sera suivie d’une dégustation de softs ou vin de Ripaille. Car le château, entouré de vignes, produit un vin blanc réputé, à la robe claire, à partir du cépage chasselas, traditionnellement planté autour du lac.

Visites insolites (1 h 30), de 11 à 17 €, gratuites pour les enfants de moins de 7 ans

Escape game Comment sortir du château ? – Les 24 et 25 octobre, de 18 h 30 à 22 h

Murder Party – Le 1er novembre, de 14 h 30 à 17 h – ripaille.fr

Idée balade !

À deux pas du château, profitez d’une agréable promenade nature dans la forêt de Ripaille, libre d’accès. Ce site historique classé, de 130 hectares intramuros, vous fera découvrir la vieille chênaie (53 hectares), ancien terrain de chasse des comtes de Savoie, l’arboretum sylvetum André-Engel (19 hectares) et le mémorial national des Justes de France.

Le train du Montenvers ofrre une vue imprenable sur la Mer de Glace © OT Chamonix Mont-Blanc

Remonter le temps avec le train du Montenvers

Paré de rouge, le petit train à crémaillère du Montenvers est la promesse d’un inoubliable voyage dans le temps. Au départ de Chamonix, cette infrastructure révolutionnaire à l’époque, inaugurée en 1909, a contribué à populariser la Mer de Glace (le plus grand glacier de France !), découverte en 1741 par les deux alpinistes anglais William Windham et Richard Pococke. Acheminant chaque année, depuis le centre de Chamonix, près d’un million de visiteurs à 1 913 mètres d’altitude, profitez de l’automne pour une expérience loin de la foule estivale. Si le glacier en net recul est devenu un symbole du réchauffement climatique, il invite également à se remémorer les grands noms de la littérature qui sont venus se frotter à lui, comme Mary Shelley, l’autrice de Frankenstein, Goethe, Alexandre Dumas, George Sand ou encore Victor Hugo. 2025 marque d’ailleurs le bicentenaire de la venue de ce dernier à Chamonix, alors que le jeune auteur, à la carrière déjà bien amorcée, n’a que 23 ans.

montenverstrain.com

Une rando à l’imprenable vue sur le mont Blanc

Accessible et spectaculaire, la promenade en balcon nord entre le Montenvers (1 913 mètres) et le Plan de l’Aiguille (2 310 mètres) offre l’une des plus belles randonnées panoramiques de la vallée de Chamonix. Reliant les deux sites emblématiques, cette marche d’environ 2 heures 30 à 3 heures permet de garder le mont Blanc dans son champ de vision, mais peut également s’effectuer dans l’autre sens.

Le musée de l’Horlogerie et du Décolletage © Musée de l’Horlogerie et du Décolletage

Captivantes collections du musée de l’Horlogerie et du Décolletage

À Cluses, dans la vallée de l’Arve, le musée de l’Horlogerie et du Décolletage valorise l’histoire et le savoir-faire pluriséculaire des habitants, spécialisés dans la fabrication en série de petites pièces métalliques.

Destinée à l’horlogerie suisse, cette activité venait en complément de leur travail agricole. Au cours du XXe siècle, le décolletage, technique d’usinage devenue une industrie à part entière, supplante l’horlogerie.

Les entreprises de haute technicité œuvrent aujourd’hui pour l’automobile, l’armement, l’aéronautique, la téléphonie ou bien encore la prothèse médicale. Suivant un parcours en autonomie ou guidé par des visites thématisées ou théâtralisées, laissez-vous surprendre par les trésors d’ingéniosité que déploie la collection. Vous pourrez ainsi découvrir l’évolution des objets servant à mesurer le temps, du XVIe siècle au début du XXe, depuis les cadrans solaires aux sabliers en passant par les horloges à poids.

À noter lors des vacances de la Toussaint, le 22 octobre, l’atelier Secrets d’horlogers (découverte de la mécanique horlogère pour les enfants et montage d’une horloge pédagogique – dès 7 ans).

musee.2ccam.fr

Le lac Bénit © Kenny Cerou

Ressourçante sortie nature au lac Bénit

À une dizaine de kilomètres de Cluses, sur les hauteurs de Mont-Saxonnex, se cache un site enchanteur, à la beauté sauvage, accessible sans difficulté (à peine 300 mètres de dénivelé), en moins d’une heure et demie de marche : le lac Bénit.

Deux départs sont possibles, depuis le parking de Bété ou celui de Morsullaz, pour cette randonnée parfaite pour toute la famille. Dominé par les majestueuses falaises des rochers de Leschaux, le site séduit par son décor grandiose et invite à la contemplation ou à une ressourçante sortie pique-nique.

La cascade du Rouget à Sixt-Fer-à-Cheval © Monica Dalmasso

Aller jusqu’au bout du monde à Sixt-Fer-à-Cheval

À une trentaine de kilomètres des Gets, profitez du calme de l’automne pour randonner dans des sites grandioses. Très prisé en été, le cirque du Fer-à-Cheval, plus vaste réserve naturelle de Haute-Savoie, retrouve sa quiétude. Dominé par des falaises de près de 2 000 mètres, le site offre un amphithéâtre naturel, parsemé de cascades et résurgences d’eau.

L’itinéraire du “Bout du Monde” mérite bien son nom : arrivé au fond du cirque, où seuls les sentiers de montagne se déroulent, on se sent véritablement loin du monde moderne. Le parcours, très bien aménagé, traverse passerelles, zones humides et forêts de hêtres.

Autre site spectaculaire, à Sixt-Fer-à-Cheval, facilement accessible : la cascade du Rouget. Surnommée la “Reine des Alpes” en raison de sa beauté spectaculaire, elle déploie deux chutes principales sur environ 90 mètres.

Démonstration d’orgue au musée de la Musique mécanique © Birgit M. Widmann

Être tout ouïe au musée de la Musique mécanique

À la station des Gets, un monde insoupçonné attend le visiteur. Ici, la musique ne se joue pas avec les doigts mais avec des rouages, des cartons perforés, des soufflets et des engrenages.

Rassemblant près de mille instruments, c’est à un voyage sensoriel que convie le musée. Les oreilles sont en effet autant mises à contribution que les yeux. Vous y découvrirez le piano mécanique de Pablo Picasso qui, depuis cet été, a intégré les collections ou encore les automates du célèbre parfumeur Roger & Gallet.

Le parcours de visite se déroule en deux temps et dans deux bâtiments. Une visite guidée nous plonge, tout d’abord, dans l’univers de la musique mécanique : carillons, pianos mécaniques, orchestrions, violons automatiques ou orgues de barbarie s’animent sous nos yeux. Puis, dans le second bâtiment, la découverte se poursuit en accès libre, au fil d’une scénographie immersive et ludique. Automates, machine parlante, premiers films sonores et ambiance de fête foraine racontent l’évolution de la musique mécanique. De quoi émerveiller petits et grands !

musicmecalesgets.org

Nature et histoire au plateau des Glières

À environ 30 kilomètres d’Annecy, le plateau des Glières est un autre lieu combinant activités nature et découverte historique. Situé à 1 440 mètres d’altitude, il est l’un des hauts lieux de la Résistance.

De janvier à mars 1944, cinq cents hommes s’y cachèrent pour réceptionner des armes destinées aux maquis de Haute-Savoie. Ce site chargé d’histoire est également le point de départ de randonnées accessibles aux familles ou plus difficiles, comme le circuit de Sous Dîne.

Pratique

Où loger ?

• Château des Avenières, hôtel 4* dans un grand parc, à Cruseilles

chateau-des-avenieres.com

• La Cour du 6, hôtel confidentiel, au cœur d’Annecy

la-cour-du-6.hotelsinannecy.com

• Refuge du Montenvers, expérience mythique à 1 913 mètres d’altitude dans des chambres cosy au charme d’antan

refugedumontenvers.com

Où se restaurer ?

• L’Arborescence, restaurant gastronomique avec vue sur le lac des Dronières et la montagne du Salève, à Cruseilles

arborescence-restaurant.fr

• La Chartreuse, cuisine créative et généreuse, Bib Michelin, au Reposoir

lachartreuse74.fr

• Forêt Ivre, nouvelle table gastronomique du chef étoilé Frédéric Molina, à Vailly (près de Thonon)

foretivre.com

Événements

• La Foire d’automne, à Abondance, les 4 et 5 octobre

Fêtant sa 600e édition, le salon célèbre la race et le fromage Abondance AOP avec animations musicales, dégustations et marchés traditionnels.

• Toques en Chablais, à Thonon, du 8 au 12 octobre

Festival international de gastronomie, mêlant convivialité et découvertes culinaires en présence de chefs de renom et d’artisans passionnés. Invité d’honneur 2025 : Quentin Mauro, vainqueur de “Top Chef”. Depuis trois éditions, une expérience inédite, Dinner in the sky, est proposée autour d’une table suspendue.

toquesenchablais.com

• Toquicimes, à Megève, du 17 au 19 octobre

Festival de cuisine célébrant la gastronomie alpine avec concours, tables rondes, animations et plats signatures. Co-organisé et co-présidé par le chef mégevan triplement étoilé Emmanuel Renaut, Toquicimes est parrainé par Hélène Darroze et Norbert Tarayre.

toquicimes.fr

Comment s’y rendre ?

• En voiture, comptez environ 2 heures depuis Lyon