Trail des Cabornis : d'oxydes et de carbone

Un classique de début de saison, à deux foulées de Lyon, dans les monts d'Or, l'un des joyaux de la Métropole de Lyon.

20 ans. Les 3 et 4 mars prochains, le Trail des Cabornis s'élancera pour la 20e fois. Une longévité relativement rare dans le milieu, exception faite des mastodontes (UTMB, Diagonale des Fous, Marathon des Sables, mais aussi Lyon Urban Trail, LUT by night, SaintéLyon...)

Le Trail des Cabornis, c'est l'un des 100 trails organisés (peu ou prou) dans le Rhône chaque année. Un événement porté, comme souvent, par une petite équipe, sans gros moyens, et épaulée par une armada de petites mains désinteressées.

Car sans bénévoles, pas de course : il y a le balisage du parcours, la sécurité aux traversées de routes, la tenue, le montage et le démontage des ravitaillements, le chronométrage, l'enregistrement des résultats, le classement et la remise des dossards, etc.

Lire aussi : le business ascensionnel du trail

Pour le Trail des Cabornis, l'un des plus beaux run près de Lyon, pas moins 90 bénévoles seront sur le pont ce week-end. L'événement est autofinancé par la vente des dossards, avec l'appui de quelques partenaires principaux comme Terre de Running - pour la plateforme en ligne, le matériel et une petite aide financière - et Handicap Evasion - association qui a pour objectif de permettre à des personnes handicapées physiques et à des personnes valides de partager une activité de randonnée pédestre en pleine nature et en montagne, grâce à un fauteuil roulant tout terrain, la joëlette.

Au programme de cette 20e édition, quatre formats de course (13km-500 D+, 25 km-1200 D+, Duo 25 km et 41 km - 1900 D+) et deux challenges avec une course le samedi (13 km) et une course le dimanche (25 km ou 41 km). Bâtons (carbone) autorisés.

1 750 coureurs inscrits sur le Trail des Cabornis 2024



- 13 km ~ 500 D+ : 420 inscrits (y compris 40 coureurs sur le challenge 13 /25 km et 25 sur le challenge 13/41 km)

- 25 km ~ 1 200 D+ : 800 inscrits (y compris les 40 personnes du challenge 13/25 km)

- Duo 25 km ~ 1 200 D+ : 150 inscrits (75 équipes)

- 41 km ~ 1 900 D+ : 380 inscrits (y compris les 25 du challenge 13/41 km)

Au-delà du cadre exceptionnel, qui fait la spécificité du Trail des Cabornis, les parcours sont renouvelés chaque année, fait d'armes assez rare dans le trail pour être mis à l'honneur.

Au départ de Chasselay, les coureurs s'enfonceront dans les monts d'Or (et ses oxydes de fer dans la roche) entre prairies, forêts et vallons... et nombreuses cabornes qui ponctuent le massif.

Le Trail des Cabornis tire son nom des cabornes, ces constructions en pierre sèche, typiques de la région, qui servaient d’abris aux ouvriers agricoles et carriers des monts d’Or. On en dénombre plus de quatre cents, dont certaines ont récemment été superbement restaurées par des associations. De forme carrée, circulaire ou diverse, elles possèdent une voûte en pierre qui peut être en encorbellement ou en claveaux.



Lire aussi : Escapades dans la Métropole de Lyon : le circuit des cabornes dans les monts d’Or

La championne du monde de trail long sur les Cabornis

Pour cette 20e édition, la course du samedi n'est pas une boucle depuis Chasselay mais une traversée, depuis le coeur des Monts d'Or (lieu non révélé), qui permet, pour une fois, de passer par le Mont Thou

Parmi les têtes d'affiche, Marion Delespierre, médecin du sport à Lyon fera l'honneur de sa présence - même si elle ne court pas. Clement Durance, gagnant du 40 km l'année dernière et habitué des Cabornis sera à nouveau présent, comme Mélodie Le Moigne, gagnante du 20 km l'année dernière également présente.

Pour les 20 ans, quelques anciennes gagnants ont répondu présent : Pascale Bouly (2005), Fabien Antolinos (2010), Isabelle Jaussaud (2013), Sophie Laplane (2022), Fabien Carron (2022)

Bonus 20ans des Cabornis : un marché de producteurs spécial



Nouveauté pour cette 20ème édition : un petit marché de producteurs locaux sera présent notamment dimanche 3 mars 2024 dans la salle de Chasselay.

Vous retrouverez, entre autres, les bons jus et boissons Vins Decrenisse de Chasselay, les bons légumes Le Boule d'Or - Maraîchage biologique de Curis au Mont d'Or, les bonnes boissons pétillantes Green Bulles Bio de Curis au Mont d'Or, de bonnes confitures made in Les jardins de KALOU de Curis au Mont d'Or, de bons produits comme des chamoignons ou endives du Gaec la Ferme de Bijou de Limonest, de bons bocaux de La ferme du Puy d'Or de Limonest, de bonnes tisanes des Monts d'Or made in Monsieur Benoîte, de bons jus de fruits Le Père Baptiste de Saint Germain au Mont d'Or sans oublier de bonnes bières Single Tracks Brasserie Single Track ou encore de bons produits à base de noisettes Noiseraies du lyonnais - La Noisetine de Pollionnay

Challenge Athlé Rhône

Le Trail des Cabornis est aussi l'un des 11 trails du Challenge Athlé Nature Rhône, lancé en 2023 par le Département du Rhône et le Comité d’athlétisme Rhône Métropole de Lyon. Les performances sont prises en compte du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

À l’issue des courses, un classement par performance sportive (et catégorie) sera établi ainsi qu’un classement par assiduité (et catégorie).

Le classement du Challenge Athlé Nature Rhône au 28 février 2024