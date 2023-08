La tour Risler et le mont Thou © Laurence Danière / Métropole de Lyon

Visibles de loin avec leurs installations militaires qui coiffent leurs sommets, les monts d’Or sont avant tout un espace naturel préservé, aux portes de Lyon. Balades familiales en sous-bois ou ascensions plus corsées, les monts d’Or offrent une étonnante variété de paysages, ponctués de villages de caractère, comme Poleymieux qui a su préserver son cachet. Prenez un bol d’air en partant sur les traces de l’aqueduc romain des monts d’Or, du savant Ampère ou encore de l’ermite Damidot.

Origine romaine

Les monts d’Or, petit massif de collines, au nord-ouest de Lyon, étaient nommés jusqu’au début du siècle “le mont d’Or”. Le massif culmine au mont Verdun (626 mètres), suivi par le mont Thou.

Son nom pourrait s’apparenter au “mont doré”, renvoyant à la couleur des pierres, nourrissant les nombreuses carrières du coin, exploitées depuis l’époque romaine. Une autre hypothèse renvoie au mot celte “dore”, signifiant eau.

Un peu d’histoire

Entre -30 et 150 de notre ère, les Romains construisirent dans les monts d’Or un aqueduc destiné à alimenter Lyon en eau. Long de 26 kilomètres, il prenait sa source dans le vallon de Poleymieux. Son tracé reste visible à Curis, Albigny, Couzon et Saint-Romain.

L’aqueduc des monts d’Or faisait partie d’un réseau de quatre aqueducs approvisionnant Lugdunum.

Après Rome, il s’agit de l’ensemble le plus important des grands travaux hydrauliques réalisés pour une ville de l’Antiquité.

Leur démantèlement, afin de récupérer les pierres et le plomb des conduites, commença dès les IVe et Ve siècles avec les invasions barbares.

© Mairie de Saint-Cyr

Le circuit des cabornes

Ces constructions en pierre sèche, typiques de la région, servaient d’abris aux ouvriers agricoles et carriers des monts d’Or. On en dénombre plus de quatre cents, dont certaines ont récemment été superbement restaurées par des associations. De forme carrée, circulaire ou diverse, elles possèdent une voûte en pierre qui peut être en encorbellement ou en claveaux. Vous les découvrirez au détour des chemins mais trois circuits piétonniers spécifiques permettent de les voir à coup sûr !

Sentier de l’Homme et du paysage, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Distance : 6,6 km - Durée : 2 heures

Dénivelée : 220 m

Point de départ : République

Ligne TCL : 20 - Arrêt : Saint-Cyr

Ce sentier porte bien son nom. Vous découvrirez sur un agréable parcours boisé un grand nombre de cabornes très bien restaurées aux noms parfois curieux comme celle des chênes têtards. Vous passerez également le chantier de l'école de restauration où quelques exemples montrent les différentes façons de construire les voûtes en pierre de ces petits édifices.

Caborne de la Serve à Saint-Cyr © Mairie de Saint-Cyr

Sentier de la pierre, à Saint-Didier

Distance : 6,4 km - Durée : 2 heures

Dénivelée : 306 m

Point de départ : carrefour de la rocade des monts d’Or et du chemin des Gorges

Ligne TCL : 23 - Arrêt : Les Gorges

Le long de la balade, admirez les carrières du chemin des Gorges, la chapelle classée de Saint-Fortunat, au portail ogival, le site des pierres sèches des Essarts et, bien sûr, les cabornes.

Au cœur des monts d’Or, à Poleymieux

Distance : 8,5 km

Durée : 2 heures 30

Dénivelée : 306 m

Point de départ : parking de l’école

Ligne TCL : 84

Arrêt : Maison Ampère-Musée

Cet itinéraire, souvent à flanc de coteau, offre de superbes panoramas sur les forêts, vallons et clairières. Admirez de remarquables cabornes, de nombreuses constructions en pierres dorées, le clocher carré de l’ancienne église et la tour Risler du XVe siècle, ancienne tour de défense du château de Poleymieux.

La tour Risler © Laurence Danière / Métropole de Lyon

Le petit plus ! Les villages des monts d’Or sont bien desservis par les transports en commun. Toutes les idées de sorties proposées ici sont accessibles en bus, le plus souvent au départ de la gare de Vaise. Alors enfilez vos chaussures et laissez votre voiture au garage !

Ermitage du mont Cindre

Au sommet du mont Cindre se niche un ancien ermitage au merveilleux jardin de rocaille, dans l’esprit du site du facteur Cheval ou du jardin Rosa-Mir. Après plusieurs mois de travaux, le site a rouvert au public en juin 2023.

© Mairie de Saint-Cyr

Plusieurs chapelles en rocaille, construites en pierre, fil de fer et ciment, mènent à̀ un calvaire ainsi qu’à un belvédère, surmonté d’un dôme de rocaille qui, à 12 mètres du sol, offre une vue imprenable sur Lyon.

On doit ce jardin au labeur et à̀ l’imagination d’Émile Damidot, le dernier ermite qui habita les lieux de 1878 à 1910 et qui, pendant trente-deux ans, façonna cet étonnant manteau de rocaille.

L’origine de l’ermitage est cependant beaucoup plus ancienne et remonte au XIVe siècle. Des ermites se succédèrent de manière continue jusqu’à la Révolution, puis de nouveau au XIXe siècle.

Damidot, le dernier occupant, lui insuffla une marque singulière, pour le plus grand ravissement des visiteurs aujourd’hui.

Observez les petites chapelles qui parsèment le jardin. Nombre d’entre elles portent l’empreinte des doigts de l’ermite Damidot !

13, rue Jean-et-Catherine-Reynier, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

04 78 47 20 01 ou 06 32 39 94 73. Deux après-midi par semaine. 5 €.

Plus d’infos sur : stcyraumontdor.fr. Bus 20, arrêt Saint-Cyr

© Christian Barberon / Wikimédia

La maison d’Ampère

Grande bâtisse champêtre du XVIIe siècle, la maison Ampère bénéficie d’une superbe vue sur le village de Poleymieux et ses environs.

Il s’agit de la maison d’enfance du savant. Elle évoque son parcours et accueille également le Musée de l’électricité qui, à travers de nombreuses machines et instruments, raconte l’essor scientifique et industriel de l’électricité.

En hommage à ce pionnier de la recherche, le nom Ampère fut choisi en 1881 pour nommer l’unité d’intensité du courant électrique.

Dans les collections de la bibliothèque reconstituée, on découvre notamment tous les volumes de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, étudiés par André-Marie Ampè̀re qui, sans aller à l’école, mais guidé par son père, s’instruisit largement tout seul.

Horaires d’ouverture (du 18 juin au 11 septembre) : de mercredi à samedi de 14 h à 18 h, dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Tarifs : 4 à 6 €

Carrières de pierres

Depuis l’époque romaine jusqu’à la fin du XXe siècle, de nombreuses carrières de pierres ont été exploitées dans les monts d’Or. La pierre jaune de Couzon est aussi connue sous le nom de “pierre dorée du Beaujolais”. On peut encore voir le front de taille à Couzon ainsi que de nombreux tunnels de carrières. Elle se distingue de la pierre de Lucenay, plus claire, qui a notamment servi de matériau de construction à la cathédrale Saint-Jean, à Lyon.

Et aussi

© Laurence Danière / Métropole de Lyon

Sentier géologie et paysage, à Lissieu

Distance : 10,5 km

Durée : 2 heures 30

Dénivelée : 181 m

Point de départ : Lissieu Bourg

Ligne TCL : 61

Arrêt : Lissieu Centre Mairie

Cet itinéraire permet de découvrir le cœur médiéval de Lissieu, ses étangs, le château de la Roue et de Bois-Dieu, sa chapelle et la glacière qui, aux XVIIIe et XIXe siècles, permettait de procurer boissons fraîches et sorbets aux habitants du château.

À la limite du Beaujolais, la commune de Lissieu est située sur l’ancien grand chemin de Bourgogne, reliant Lyon à Paris. Sa position stratégique explique en partie que les seigneurs de Beaujeu et de l’archevêché de Lyon se soient longtemps disputé le territoire.

Vue sur l’agglomération lyonnaise depuis le mont Thou © Laurence Danière / Métropole de Lyon

Le mont Thou, par Curis

Distance : 10 km

Durée : 3 heures

Dénivelée : 435 m

Point de départ : Salle du vallon

Ligne TCL : 84

Arrêt : Curis la Planche

Après avoir traversé le parc de Curis, propice à la flânerie, la difficulté se corse. Il faut gravir un escalier de plus de deux cents marches pour grimper en forêt, direction le mont Thou. Un circuit prisé par les traileurs le dimanche.

Château de la Trolanderie à Curis © Thierry Fournier / Métropole de Lyon

Le château de la Trolanderie

Construit du XIIIe au XIXe siècle, le château de la Trolanderie, privé, a été transformé en logements au début du XXIe siècle. Le grand parc qui entoure le château reste, lui, accessible au public. Un parcours de 4 kilomètres en sous-bois offre de jolies vues sur le château et de beaux panoramas sur le val de Saône.

La Taverne de Curis

Bière bio des monts d’Or, à déguster sur place ou à emporter.

06 21 90 20 63 - www.bieresbio.fr

Les rapaces des monts d’Or, à Collonges

Distance : 5,7 km

Durée : 1 heure 30

Dénivelée : 168 m

Point de départ : Mairie

Ligne TCL : 71

Arrêt : Grand Port

Une petite randonnée qui emprunte le départ du sentier de l’Eau, pour rejoindre celui des Rapaces. La balade offre de jolis points de vue sur le mont Cindre mais aussi le val de Saône. Avec un peu de chance, vous pourrez voir voler le milan noir, le balbuzard pêcheur, l’épervier. La buse variable et le faucon crécerelle étant les plus fréquents. Un panneau d’information aide à identifier les rapaces. Les mois d’août à octobre, en milieu de journée, sont les périodes d’observation les plus propices.

La Demeure du Chaos, à Saint-Romain

Thierry Ehrmann, artiste et fondateur d’Artmarket, société de cotation du marché de l’art, a créé un musée à ciel ouvert de 9 000 m2. Gratuit, il accueille chaque année de nombreux visiteurs. La scénographie parfois noire et violente n’est pas du goût de tous les habitants de Saint-Romain. Poussez les portes et faites-vous votre propre opinion !

Pour les horaires d’ouverture, consultez l’agenda : www.demeureduchaos.com

Où se restaurer ?

• Là-haut sur la colline, à Saint-Cyr

Cuisine du terroir, familiale et de saison

Grande terrasse ombragée et jardin arboré

04 78 47 25 17

www.lahautsurlacollinerestaurant.fr

• Auberge de Poleymieux

Cuisine traditionnelle et terrasse ombragée

04 78 91 90 16

auberge-de-poleymieux.eatbu.com