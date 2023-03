Trail des Cabornis : l'un des plus beaux run près de Lyon

Des parcours techniques et sauvages au coeur des monts d'Or, avec des vues à couper le souffle.

Chasselay (Rhône), 2 800 habitants à l'année, sauf le premier week-end de mars où, plus de 1 500 trailers viennent gonfler de moitié la population pour le traditionnel Trail des Cabornis.

Un classique de début de saison, à deux foulées de Lyon, dans le terrain de jeu époustouflant - à en perdre haleine, littéralement - des monts d'Or, à quelques foulées de Lyon.

Au-delà du cadre exceptionnel, ce qui fait la spécificité du Trail des Cabornis, c'est que les parcours sont renouvelés chaque année sur les trois formats proposés (12 km, 20 km et 40 km) - fait d'armes assez rare dans le trail pour être mis à l'honneur.

Le champion du monde de trail 2015 en guest-star

Si l'organisation (bénévole) a pensé aux kilomètres, elle s'est aussi chargée de concocter de beaux dénivelé : 450 D+, 1000 D+ et 2000 D+ (et des cabornes). Montées, descentes assez techniques et des faux plat montants terribles pour les mollets.

Les coureurs grimpent au col du Verdun à 594 m, vers le mont Py (566 m), la Croix Rampau (465 m) ou encore la Croix Vitaise (435 m).

Paysages superbes et variés. Une bonne bavante qui se fait à un rythme toutefois soutenu. Et une météo aux petits oignons (comme les bénévoles !), avec 1 petit degré au départ mais sans vent, ce qui était idéal pour sortir le short.

Le parcours du 20 km