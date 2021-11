Top départ pour le Lyon Urban Trail : de nuit et de jour, 8 000 coureurs sont attendus

5000 marches sont au programme du parcours le plus long, qui fait 37 km, entre la Croix-Rousse et Fourvière.

Entre Croix-Rousse et Fourvière, 8 000 coureurs sont attendus pour cette 13e édition du Lyon Urban Trail, avec de multiples parcours.

Annulés en 2020, le Lyon urban trail (13e édition) et le Lyon urban trail by night (7e édition) font leur retour dans les rues de la capitale des Gaules ce week-end des 5 et 6 novembre. Ou plutôt dans les escaliers de la Croix-Rousse et les montées de la colline de Fourvière, puisque cette année plus de 5000 marches sont au programme du plus grand parcours, long de 37 kilomètres.

L’épreuve de trail lyonnaise a décidé de regrouper ses deux évènements : Lyon Urban Trail et LUT by Night, sur un seul week-end. Cette réorganisation du calendrier a ainsi fait naître l’idée de créer, pour la première fois, un challenge unique permettant aux coureurs de disputer les courses de nuit, le samedi soir, puis d’enchaîner le dimanche matin sur les épreuves de jour, avec de premiers départs prévus "à 7h30".

Départs pour les épreuves de nuit, samedi 6 novembre, de la place Saint-Jean, rue Tramassac :

19h45 pour le parcours de 18 kilomètres

19h/19h15 pour le parcours de 12 kilomètres

18h pour le parcours de 6 kilomètres

Départs pour les épreuves de jour, dimanche 7 novembre, place Saint Jean :

7h30 pour le parcours de 37 kilomètres

8h30 pour le parcours de 24 kilomètres

10h pour le parcours de 14 kilomètres

11h45 pour le parcours de 8 kilomètres

10h30 pour le parcours rando de 12 kilomètres

