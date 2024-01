Les concerts à ne pas rater à Lyon en 2024 

Taylor Swift, Coldplay, le festival Woodstower ou encore deux soirs avec la WWE à la LDLC Arena, tous les grands évènements à ne pas rater en 2024 à Lyon.

L’année 2024 à Lyon s’annonce déjà riche en évènements culturels et musicaux. Lyon Capitale a sélectionné pour vous les évènements à ne pas manquer.

Les évènements à la LDLC Arena

Dès janvier, les concerts et événements vont se succéder dans l’enceinte de la nouvelle LDLC Arena. Le 7 janvier, c’est le chanteur Calogero qui ouvrira la saison. Puis Shaka Ponk les 2 et 3 février et Michel Sardou le 7 février. La chanteuse Hoshi se produira sur scène le 10 mars, puis Grand Corps Malade 20 mars. Pour la première fois en France, la WWE se produira à la LDLC Arena pour deux soirs exceptionnels les 3 et 4 mai. Les Jonas Brothers et Eric Clapton clôtureront le mois de mai les 27 et 29 mai. Enfin, le groupe de rock Green Day se produira le 5 juin.

Plus d’informations : https://www.olvallee.fr/accueil-ldlc-arena/

Les concerts au Groupama Stadium

La chanteuse américaine Taylor Swift se produira deux soirs au Groupama Stadium les 2 et 3 juin pour un concert exceptionnel de plus de trois heures. Les deux concerts sont déjà complets. Les groupe de métal allemand Rammstein sera sur scène le 15 juin 2024, puis les Lyonnais pourront assister aux trois concerts du groupe Coldplay les 22, 23 et 25 juin 2024 dans le cadre de leur tournée Music of the Sphere.

Plus d’informations : https://www.olvallee.fr/calendrier/

Les différents festivals dans la région

Comme chaque année, le festival Jazz à Vienne donne rendez-vous aux amateurs de jazz. Cette édition 2024 se tiendra du 27 juin au 12 juillet au théâtre antique de Vienne. Le trompettiste Ibrahim Maalouf sera présent le 27 juin au théâtre antique pour présenter "T.O.M.A and Friends." Le 8 juillet, le chanteur Asaf Avidan se produira sur scène et vous séduira grâce à son timbre "haut-perché et écorché qui évoque d'emblée les plus grandes voix du rock et du blues." Les places sont disponibles dès 4 euros pour les jeunes de 4 à 14 ans, à 60 euros pour les plus de 30 ans et le pack trio qui comprends trois soirs sont disponibles pour 111 euros.

Plus d’informations : https://jazzavienne.com/fr

Enfin, cette 25 édition du festival Woodstower s’annonce déjà grandiose. Le festival se déroulera du 31 aout au 1er septembre au Grand Parc de Miribel Jonage. En novembre, le rappeur Booba était annoncé comme tête d’affiche du festival et lancera son coup d’envoi le 29 aout. Il sera accompagné les jours suivants par le rappeur belge Hamza le 30 août, le dj Mandragora ou encore le groupe MPL.

Plus d’informations : https://woodstower.com