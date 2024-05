La salle d’escalade Climb Up Confluence organise une journée portes ouvertes. (@Climb Up)

Climb Up Confluence organise une journée portes ouvertes le 16 juin à Lyon.

C'est une belle occasion de découvrir un sport de plus en plus tendance. Le dimanche 16 juin, la salle d'escalade Climb Up Confluence organise une journée portes ouvertes de 10 h à 18 h pour permettre aux Lyonnais de s'initier à la grimpe.

L'entrée, les activités et la location du matériel sera entièrement gratuite, il n'est par ailleurs pas nécessaire de réserver. Un moniteur sera présent pour un atelier d'initiation à la voie, le bloc sera également accessible ainsi qu'un parcours et un saut de 15 mètres.