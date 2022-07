À l’instar du reste de la France, tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance canicule, à des degrés divers, ce lundi 18 juillet. Le Rhône, lui, est en vigilance orange.

La France devrait suffoquer ou étouffer, au choix, sous l’effet de la canicule ce lundi 18 juillet et la région Auvergne-Rhône-Alpes n’échappera pas à cette intense vague de chaleur, présentée comme la 45e en France depuis 1947. Tous les départements de la région ont ainsi été placés en vigilance canicule. Le Rhône, l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Ardèche et la Drôme sont en vigilance orange et la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l’Ain et l’Allier sont en jaune.

Une semaine caniculaire en Rhône-Alpes

Selon le dernier bulletin de Météo France, localement les "températures maximales vont atteindre de 36 à 38°C dans l'après-midi, parfois 40°C en sud Ardèche. Ces températures concernent aussi les départements en vigilance jaune où par contre les températures nocturnes sont heureusement plus basses que chez ceux en vigilance orange". Durant la nuit de ce lundi à mardi, "la chaleur sera difficile à supporter avec 22 à 24°C la nuit en vallée du Rhône et Lyonnais, 22°C vers Grenoble, 20/21°C en sud Auvergne, 19°C en valllées savoyardes".

#Canicule 15 départements en #VigilanceRouge et 51 départements en #vigilanceOrange Épisode caniculaire en cours avec un pic de chaleur extrême attendu ce lundi sur la façade ouest du pays. ⚠️Soyez très prudents et restez informés sur https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/dl6auo8ehh — Météo-France (@meteofrance) July 17, 2022

La vague de chaleur devrait se poursuivre ce mardi avec une journée "encore caniculaire". À partir de mercredi la chaleur devrait retomber en Auvergne à la suite d’orages nocturnes, en revanche en Rhône-Alpes l’épisode caniculaire doit se prolonger jeudi et vendredi.