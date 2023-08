Toujours en cours, l’incendie de Vaulx-en-Velin est désormais maîtrisé 

Plus de 24 heures après les premières flammes, l’incendie qui s’est déclaré mercredi soir dans une entreprise traitant des déchets est toujours en cours à Vaulx-en-Velin, mais il est désormais maîtrisé.

Cela fait désormais près de 37 heures que les sapeurs-pompiers du SDMIS se relaient chemin des Pépinières, à la limite entre Vaulx-en-Velin et Décines, pour éteindre un important incendie, dont la fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Celui-ci s’est déclaré mercredi 9 août, aux environs de 19 heures, sur le site d’une entreprise spécialisée dans le traitement et le recyclage des déchets végétaux.

Ce vendredi 11 août, vers 7h30, 17 pompiers et trois engins incendie étaient encore déployés sur place au moment de la relève. Au plus fort de l’intervention, près d’une centaine de pompiers et une trentaine d’engins ont dû être mobilisés pour circonscrire le feu qui a pris sur des palettes de copeaux de bois.

Un site déjà touché par un incendie

Bien que les opérations sur place se poursuivent, l’incendie est désormais maîtrisé, sans risque de propagation assure-t-on du côté du SDMIS. Sur place, le travail des soldats du feu consiste désormais à prendre la température dans les tas de petits copeaux qui brûlent puis à les "casser à la pelle pour les éparpiller, avant de les noyer. C’est comme chez vous lorsque vous voulez éteindre un feu de végétaux".

Un travail fastidieux qui se révèle très long et pourrait durer plusieurs jours. Il y une dizaine d'années, une opération similaire des pompiers sur ce site avait déjà duré plusieurs jours après un départ de feu se souvient-t-on au SDMIS.