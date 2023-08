Deux personnes mises en examen après le double meurtre dans un gîte isérois

L’enquête avance après la découverte des corps criblés de balles de deux hommes dans un gîte isérois. Deux personnes ont été mises en examen pour "meurtres en bande organisée".

Cinq jours après la découverte de deux corps sans vie dans un gîte de la petite commune de Châtonnay (2 100 habitants), en Isère, l’enquête vient de connaître une avancée importante. Jeudi soir, le parquet de Lyon, qui s’est saisie de l’affaire après la requalification des faits en "meurtre en bande organisée et participations à une association de malfaiteurs", a annoncé la mise en examen de deux personnes. À l’issue de sa mise en examen, l’un des deux suspects a été placé sous contrôle judiciaire et l’autre a été placé en détention provisoire, rapporte l'AFP.

Lire aussi :

Les investigations se poursuivent sous l'autorité d'un juge d'instruction de la juridiction interrégionale de Lyon (JIRS) spécialisée dans le crime organisé, pour comprendre dans quelles circonstances est survenu ce double homicide. Pour mémoire, l’autopsie réalisée mardi avait révélée que "le premier corps a été touché à 12 reprises, essentiellement au thorax et à la tête" et que le second "a été touché par une seule balle, au niveau du thorax". Des éléments qui ont, jusqu'ici, conduit les enquêteurs à privilégier la "piste du règlement de comptes", précisait mardi la procureure de la République de Vienne Audrey Quey, avant de se dessaisir de l’affaire.

L'identité des victimes encore flou

À ce stade, l’identité des victimes n’a pas été dévoilée, mais en début de semaine, Audrey Quey avait expliqué qu’il "pourrait s'agir de deux individus de nationalité turque". Les deux victimes, ainsi qu’un troisième homme avait qui elles sont arrivées sur la commune vendredi dernier et qui a prévenu les secours après le drame, "seraient entrées sur le territoire national avec de faux papiers d'identité bulgares".

Arrêté sur place par les gendarmes et mis en examen en début de cette semaine, ce troisième homme, âgé de 27 ans, aurait confié aux enquêteurs se trouver aux toilettes au moment de la fusillade, selon des informations du Dauphiné Libéré. Lors de son audition, il aurait également expliqué que les deux victimes et lui avaient été la cible de tentatives de meurtres en Turquie, ce que cherchait encore à vérifier le parquet en début de semaine selon nos confrères.