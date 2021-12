TCL à Lyon : l'expérimentation pérennisée, c'est désormais possible de transporter son vélo dans le tram

Depuis le 1er juin 2021, une expérimentation était menée par le Sytral. Il était possible de transporter son vélo dans les trams du réseau TCL, à Lyon, sauf aux heures de pointe. Six mois plus tard, l'expérimentation est pérennisée.

Pendant l'expérimentation - de 6 mois - il était possible de transporter son vélo dans les trams du lundi au vendredi aux heures de moindre affluence (avant 7h00, entre 9h et 15h et après 19h), le samedi (avant 12h et après 19h) ainsi que les dimanches et jours fériés "afin d’assurer la plus grande fluidité possible aux heures de pointe dans des conditions optimales de sécurité", dixit le Sytral.



Les vélos sont aussi autorisés :

dans le métro C

dans le funiculaire

Six mois plus tard, l'expérimentation est pérennisée par le Sytral. C'est désormais possible de transporter son vélo dans les trams, à Lyon. Cela a été voté au conseil syndical du Sytral ce vendredi 10 décembre 2021

Transporter son vélo dans le tram "restera possible du lundi au vendredi sauf aux heures de pointe, entre 7h et 9h, et entre 16h et 19h. Tout le week-end et les jours fériés, ce sera aussi possible", explique Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon.

