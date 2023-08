Strasbourg - Olympique Lyonnais : à quoi s'attendre ?

L'Olympique Lyonnais débute sa saison de Ligue 1 face à Strasbourg ce dimanche. Avec un effectif en partie remanié et une préparation incertaine, à quoi s'attendre de cette rencontre ?

Les joueurs de l'OL entament une nouvelle saison avec Laurent Blanc à la barre. Après une reprise de l'entraînement début juillet, les Lyonnais ont eu le temps de retrouver leur forme physique, bien que leur série de matches amicaux n'ait pas été des plus impressionnantes. Après une petite victoire enregistrée face au club amateur hollandais "De Treffers" (2-1), l'OL a subi quatre défaites consécutives contre Manchester United (1-0), Molenbeek (1-0), le Celta Vigo (1-0) et Crystal Palace (2-0). Cette série de résultats peu flatteurs pourrait potentiellement affecter leur confiance en abordant ce premier match de la saison.

De plus, l'OL doit faire face à des absences importantes, notamment celle du gardien Anthony Lopes, blessé lors du dernier match amical. Dejan Lovren est également absent, laissant l'équipe avec quelques défis à relever en termes de composition et de cohésion.

Un possible 4-3-3 pour l'Olympique Lyonnais, sans Lopes et Lovren mais avec Riou, Diomandé et Mata

Les compositions probables pour le match présentent quelques éléments intéressants. L'Olympique Lyonnais pourrait aligner une formation avec, selon L'Equipe, Rémy Riou dans les cages, une défense à 4 composée de Mata, Caleta-Car, Tagliafico et Diomandé, un milieu de terrain à 3 avec Tolisso, Caqueret, Lepenant et, en attaque, Cherki et Barcola sur les ailes et Alexandre Lacazette, qui avait porté l'équipe l'an passé avec ses 31 buts (toutes compétitions confondues), en pointe.

🎯 Objectifs personnels et collectifs ?



🎙 Notre capitaine @LacazetteAlex s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse avant le déplacement à Strasbourg ! 🔴🔵#RCSAOL — Olympique Lyonnais (@OL) August 13, 2023

Duje Caleta-Car et Ainsley Maitland-Niles dans le groupe

La nouvelle saison offre également l'opportunité aux recrues estivales de briller. L'OL a récemment acquis Duje Caleta-Car et Ainsley Maitland-Niles, tous deux prêts à faire leurs débuts dans l'équipe. Bien que ces deux joueurs puissent commencer sur le banc, leurs contributions pourraient être cruciales à mesure que la saison progresse.

Strasbourg sous la direction de Patrick Vieira

En revanche, du côté strasbourgeois, les choses semblent plus prometteuses. Dirigée par Patrick Vieira, l'équipe a connu une préparation estivale plus convaincante que celle de l'OL. Cette nouvelle direction pourrait apporter un nouvel élan et une approche rafraîchissante au jeu du RCSA, 15e de Ligue 1 à l'issue de la saison 2022-2023.

L'heure et la chaîne de diffusion

Le match entre Strasbourg et l'OL aura lieu à 20h45 au Stade de la Meinau. Le match sera également diffusé sur Prime Video.