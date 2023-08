Dans l'univers florissant des applications mobiles, un nom a fait son apparition : SneakySpy, qui répertorie les différentes paires de chaussures aux meilleurs prix.

À 22 ans, William Desmurger a développé cette application avec ses propres économies : "Il faut oser prendre des risques, mais c'est un risque magnifique. Quand on travaille sur quelque chose qui nous passionne, le travail devient un réel plaisir" nous avouait-il avec enthousiasme. Suivant une formation en ingénierie du bâtiment, William fusionne trois activités : ses études, son alternance chez Petit, filiale de Vinci Construction, et SneakySpy. "J’y consacre environ 1h30 chaque soir après le travail et un peu plus les week-ends. C'est mon petit bébé, donc ça en vaut la peine."

"Trouver la paire idéale à un prix raisonnable est un vrai défi"

À une époque où les sneakers règnent en maîtres dans la mode chez les jeunes, Sneakyspy répond à un besoin pressant. William explique : "Les sneakers, c'est la pièce maîtresse d'une tenue chez les jeunes. Trouver la paire idéale à un prix raisonnable est un vrai défi."

"Une application qui facilite la vie des passionnés de sneakers"

Les variations de prix sur les différents sites de revente sont notables. C'est là que Sneakyspy entre en jeu : cette application rassemble les données, offrant aux utilisateurs la possibilité de rapidement confronter les tarifs proposés par différentes plateformes de revente. Ce processus facilite leur recherche de la paire de chaussures au coût le plus compétitif. "Je voulais créer une application qui allait vraiment faciliter la vie des passionnés de sneakers, qui répond à un besoin réel".

L'idée de Sneakyspy a jailli lorsqu'une question simple est venue de la sœur de William : "Sur quel site devrais-je acheter des sneakers ?" Une question en apparence anodine qui a semé la graine d'une idée révolutionnaire. À peine la question posée en janvier 2023, William a commencé à élaborer un "business plan" solide et à collaborer avec un ami développeur "de confiance, pour ne pas me faire piquer l'idée". Le développement a débuté en avril 2023 pour un lancement en juin 2023.

En seulement deux mois, Sneakyspy a conquis le cœur de plus de 80 000 utilisateurs et s'est même hissée au rang de 2e application la plus téléchargée sur l'App Store français pendant quatre jours. Plus de 100 personnes auraient déjà commandé via SneakySpy selon William, mais impossible d'avoir le chiffre exact de commandes passées.

William prévoit d'étendre l'application en y ajoutant des marques et de nouvelles plateformes de revente. De plus, il envisage d'intégrer des options pour les sneakers d'occasion ou reconditionnées, rendant l'application accessible à un public encore plus vaste.

"Mon objectif à long terme est de devenir une référence dans le domaine des achats de sneakers"

"Il y a une véritable communauté de fans de sneakers qui recherchent des offres intéressantes, et SneakySpy a été conçue pour ce besoin. SneakySpy a été développé de manière à donner envie. Dans cet esprit, nous avons introduit la fonctionnalité Swipe, qui permet de découvrir différentes paires de chaussures", explique William.

Sneakyspy propose aux passionnés de sneakers une approche novatrice pour évaluer les prix de revente, rendant la quête de chaussures à prix avantageux plus agréable.