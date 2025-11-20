Actualité
Morad Aggoun. DR

Un ex-élu de Vaulx-en-Velin visé par une notice rouge d'Interpol

  • par La rédaction

    • Un ex-élu de Vaulx-en-Velin est visé par une notice rouge d'Interpol.

    L'ancien élu de Vaulx-en-Velin, Morad Aggoun est visé par une notice rouge d'Interpol à la suite du mandat d'arrêt délivré contre lui le 5 décembre 2024. Il avait été condamné en appel pour viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel.

    Ancien conseiller métropolitain, il a pris la fuite vers l'Algérie la veille de son procès. En première instance, en septembre 2023, Morad Aggoun avait été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises du Rhône.

    Il avait ensuite été condamné par la cour d'assises d'appel de la Loire pour des faits commis sur trois secrétaires de la commune de Vaulx-en-Velin.

