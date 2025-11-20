Pour contrer le bulldozer Aulas, Grégory Doucet a accéléré son entrée en campagne, sans avoir encore choisi le récit qui peut le mener à une réélection, comme assommé par la violence des sondages.

L’élément de langage ne coïncide pas vraiment avec l’atmosphère. De la présentation de la prochaine édition de la Fête des lumières au lancement de sa campagne, Grégory Doucet n’a que l’adjectif “joyeuse” à la bouche. L’humeur n’est pourtant pas à l’euphorie autour de lui. Notre sondage flèche la fin d’une parenthèse écologiste à l’hôtel de ville plutôt qu’une “saison deux” à venir en mars prochain. Au second tour, Grégory Doucet (39 %) serait balayé par Jean-Michel Aulas (61 %). Face aux mauvais sondages qui s’empilent, les écologistes ont revu leurs plans. “Pendant deux mois, on a laissé Jean-Michel Aulas et la droite faire campagne”, admet Gautier Chapuis, coprésident du groupe Les Écologistes au conseil municipal. L’entrée en campagne a été ainsi avancée de quelques semaines. Grégory Doucet, suivant le planning habituel d’un sortant, n’avait prévu de descendre dans l’arène qu’en janvier.