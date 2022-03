Shopping bien-être à Lyon : notre sélection

Lyon Capitale vous propose une sélection d'idées glanées dans les boutiques lyonnaises pour prendre soin de soi.

Doux parfum d’enfance

Fabriquées en France, écoresponsables, les bougies “Les états d’âme de Susan” ont plus d’un atout à faire valoir. En cire végétale de soja 100 % naturelle, elles sont fabriquées et emballées à la main dans un joli pochon en lin. Les contenants recyclables proviennent d’une PME française, et les étiquettes sont personnalisables selon les goûts et envies de chacun. Derrière chaque fragrance – conçue à Grasse – se cache une jolie histoire. À tomber, le parfum Petit Doudou vous plonge instantanément dans une chambre de bébé aux doux effluves de linge propre.

Bougie Petit Doudou – À partir de 25 €.

Grain d’Orge – 109, Grande-Rue, Oullins

Sublimer ses boucles

Pour prendre soin de vos cheveux, plus besoin de choisir entre une crème ou un gel. Le tout nouveau soin coiffant La Belle Boucle allie l’action protectrice d’une crème et le soin anti-frisottis et gainant d’un gel. Fabriqué en France et conçu à partir d’ingrédients naturels à 99,5 %, ce produit deux en un va devenir un indispensable pour qui veut prendre soin de ses cheveux bouclés, frisés, ondulés ou crépus. Sans rinçage, il facilite le coiffage de vos boucles, tout en les hydratant et les fortifiant.

Soin coiffant crème gel La Belle Boucle – 29 €.

La Belle Boucle studio – 5, rue du Griffon, Lyon 1er

Huile miraculeuse

Écoresponsable et engagée, la jeune start-up lyonnaise Orika s’est lancée sur le marché des cosmétiques suite à une campagne de financement participatif réussie. Produit à tout faire et surtout à faire du bien, l’huile d’argan qu’elle propose est fabriquée à partir d’ingrédients 100 % bios et naturels. Antioxydante, régénérante, hydratante, elle nourrit et protège la peau, les ongles et les cheveux. Un indispensable de notre salle de bain.

Huile d’argan pure bio Orika – 17,50 €.

Biocoop – Tassin et Oullins – A la source – Lyon 3e – Naturalia – Lyon 2e - www.orika.bio

Lifting facial naturel

Farida propose des massages à domicile et des ateliers d’automassage. Si vous optez pour le Kobido, ce massage du visage et du cou originaire du Japon, la facialiste stimulera votre peau afin d’améliorer sa fermeté et diminuer la profondeur des rides. Pour votre plus grand plaisir, elle alternera les techniques douces, profondes, toniques et raffermissantes, tout en drainant la peau afin d’éliminer les toxines. Un vrai moment de détente pour une peau régénérée, repulpée et lissée. À coup sûr, vous verrez un avant et un après !

Massage Kobido – 80 €.

Farida Brahim – 06 16 03 61 47 - Instagram : Farida.Facialiste_kobido

Pause bien-être

Parmi les 250 références de thés proposées par les boutiques Cha Yuan, craquez pour le délicieux thé blanc parfumé à la rose et au itchi, au nom évocateur “Sous les Litchis du Tonkin”. L’idéal pour une pause détente en plein après-midi ou en début de soirée car, comme tous les thés blancs, il est très léger en théine. Apaisant et rafraîchissant, il est également bon pour la peau. À noter que dans la pharmacopée chinoise, les thés blancs sont utilisés contre l’hypertension.

Thé Sous les Litchis du Tonkin – 15 € les 100 grammes.

Boutique Cha Yuan – 7-9, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e ou 19, cours Vitton, Lyon 6e

Bulle de détente

Le centre lyonnais de flottaison Graviti invite à une séance des plus originales, en immersion dans une capsule d’isolation sensorielle. Le principe : on flotte à la surface d’une eau chauffée à 35° et saturée en sulfate de magnésium à l’intérieur d’une capsule insonorisée… L’occasion de s’offrir une belle parenthèse hors du temps. Les bienfaits sont nombreux : diminution du stress et de l’anxiété, certaines douleurs chroniques apaisées, récupération musculaire favorisée, concentration boostée, qualité du sommeil améliorée… Une expérience marquante hors du commun.

Séance de flottaison – À partir de 49 €.

Graviti – 31, rue Ney, Lyon 6e

Masque lumière

Plus besoin de s’enfermer dans sa salle de bain pour prendre soin de son visage ! Avec sa couleur nude, le masque au nom évocateur Sève Divine se laisse poser n’importe où, n’importe quand, aussi bien dix minutes le temps d’aller faire une course, que la nuit entière. Et hop, ni vu ni connu, le teint est sublimé, l’éclat est immédiat, sans oublier les effets lissants, hydratants et énergisants. Un soin unique de la marque L’Odaïtès, reconnue pour ses cosmétiques naturels et sensoriels.

Masque visage Sève - Divine – 49 €.

Le salon d’Elise – 81, rue Duguesclin, Lyon 6e

Après la pluie… – 20, rue Masaryk, Lyon 9e

Une appli pour mieux manger

Nutrimoi est une application de coaching diététique fraîchement lancée par une jeune start-up lyonnaise. Le principe : créer des menus équilibrés, de saison et personnalisés selon la physiologie, les intolérances, les besoins et modes de vie de chacun… Les objectifs sont nombreux : améliorer le capital santé, alléger la charge mentale avec des menus déjà pensés et la liste de courses correspondante, limiter le gaspillage et son impact environnemental. La mise en place et le suivi sont réalisés par des diététiciens diplômés d’État. Sérieux et efficace.

À partir de 59,40 € par mois.

www.nutrimoi.com