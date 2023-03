Shopping bien-être dans les boutiques lyonnaises

Notre sélection dans le boutiques de Lyon pour lâcher prise et préparer l'arrivée du printemps !

L’art de bien dormir

Tediber est la marque française qui chouchoute votre sommeil. Qualitatifs, confortables et responsables, ses matelas contribuent à améliorer vos nuits, et donc votre qualité de vie ! L’enseigne a aussi développé du linge de lit, comme cette parure en gaze de coton, un textile gaufré et aérien qui procure une délicieuse sensation de douceur et de légèreté. À choisir parmi trois coloris : vert, vanille ou terracotta.

Parure en gaze de coton – À partir de 210 €.

Tediber – 54, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Douceur, calme et relaxation

Bienvenue dans le nouveau spa fraîchement ouvert par Sophie à Fontaines-sur-Saône. Ici, les maîtres mots sont déconnexion, lâcher-prise, bien-être… Après un petit échange sur votre état physique et émotionnel du moment, vous pourrez bénéficier du soin le plus personnalisé possible, comme par exemple le massage à l’huile essentielle d’immortelle bio aux innombrables bienfaits et sourcée par la maîtresse des lieux auprès d’un producteur corse. Ne repartez pas sans un petit détour par le hammam, pour une détente musculaire totale. À noter que pour garantir un confort et un calme optimaux, le spa est entièrement privatisé pendant chaque soin.

Massage Escale bien-être à l’immortelle 1 heure 30 solo – 120 €.

Ozone spa bien-être – 21, avenue Simon-Rousseau, Fontaines-Sur-Saône

Dorlotez vos cheveux

Pour tous ceux qui sortent de l’hiver avec des cheveux en berne, secs et dévitalisés, direction le salon de coiffure Issone. Ici, vous allez pouvoir remettre votre chevelure entre les mains expertes d’Isidore et de son équipe. Après un shampoing détox pour bien nettoyer le cuir chevelu et enlever tous les résidus de silicone, place au soin naturel à la gelée royale, riche en karité, huile d’avocat, miel et, bien sûr, gelée royale bio. Vos cheveux sont nourris, restructurés, à la fois souples et brillants… Un must !

Soin cheveux à la gelée royale – 25 €.

Issone atelier de coiffure – 2, rue d’Auvergne, Lyon 2e

Senteurs divines

Depuis 1986, la maison Divine crée des parfums. Treize fragrances hors du commun, raffinées et authentiques, à découvrir dans l’élégante petite boutique lyonnaise nichée rue Auguste-Comte, à deux pas de la place Bellecour. Parmi elles, la toute première création de la marque, l’iconique Divine évidemment, qui offre un mélange de senteurs incomparables fruitées et florales, agrémentées de vanille et de musc. Avec ce ravissant flacon, vous retrouverez les gestes d’antan en vous parfumant grâce au bouchon de verre. À noter que Divine se décline aussi en vaporisateur, en roll-on et en bougie.

Eau de parfum Divine, flacon 50 ml – 95 €.

Divine – 7, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Responsable et confortable

Si vous aussi vous vous insurgez contre la fast fashion, la marque collaborative lyonnaise de vêtements bios et solidaires Coton vert est faite pour vous. Moelleux, chaud, pratique, élégant et bien évidemment durable, les mots ne manquent pas pour décrire ce peignoir en coton bio, récemment conçu en collaboration avec les clients de la plateforme. Fabriqué dans une usine familiale au Portugal, il est à choisir parmi cinq jolis coloris, et à personnaliser, si vous le souhaitez, avec la broderie de votre choix.

Peignoir tout doux en coton bio – 85 €.

Coton vert – www. cotonvert.com

Aux petits soins

Pour tous les hommes qui veulent s’occuper d’eux, ce pimpant coffret contient tout ce qu’il faut pour adopter une routine de soin bien agréable. À l’intérieur, vous trouverez trois savons mains et corps saponifiés à froid, fabriqués en France, 100 % naturels et bios. Le tonifiant atténue les rides et apporte de l’élasticité à la peau. Le relaxant a des vertus hydratantes, calmantes et rééquilibrantes. Quant à l’exfoliant, il débarrasse la peau de ses impuretés tout en la nourrissant. À utiliser au gré de ses envies et de ses besoins !

Pack de trois savons Le Baigneur – 25 €.

Blitz Bazar & Galerie – 4, rue Louis-Vitet, Lyon 1er

Chouchoutez vos intestins

Stress, mauvaise alimentation… Régulièrement, notre organisme est mis à mal par nos modes de vie effrénés. Vous avez des tracas digestifs ? Vous vous sentez fatigué, l’humeur en berne ? N’hésitez pas à tester les produits de la jeune marque française Dijo, spécialisée dans la santé du ventre. Avec une cure détox foie, des probiotiques conçus pour une efficacité optimale, une potion détox et une infusion méga drainante, le pack 30-day détox vous aidera à éliminer les toxines accumulées dans votre organisme. Avec pour objectif de booster votre énergie et votre immunité, et de retrouver un vrai confort intestinal et une belle peau.

Pack 30-day détox Dijo – 114 €.

Oh My Cream ! – 17, rue Émile-Zola, Lyon 2e

Monoprix – 7, rue de Cuire, Lyon 4e