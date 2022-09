Sélection de Lyon Capitale : les spas à Lyon

Les vacances sont terminées, tout le monde a repris le boulot. Et quoi de plus stressant que d'être déjà débordé juste après la rentrée ? Pour vous détendre, on a sélectionné cinq spas à Lyon. De quoi reprendre le travail avec le sourire !

Cinq Mōndes

Ce spa a fait sa grande entrée à l'Hôtel Dieu de Lyon le 1er juillet dernier. Connu pour le bien-être ciblé sur le corps, la marque a souhaité se porter sur les soins du visage. C'est pourquoi, à l'occasion des vingt ans de l'enseigne, de nombreuses nouveautés ont vu le jour : une modification du logo, une dégradation des couleurs, de nouveaux packagings et une refonte des soins tout en gardant ce lien avec la nature.

Dans un espace de 800 m2 s'étendent sept cabines, neuf lits de soin et neuf praticiennes pour une régénération profonde du corps et de l'esprit grâce à des produits inspirés des rituels de beauté du monde. Du lundi au dimanche, de 9 heures jusqu'à 20 heures, il est possible d'avoir une diététique de la peau, une dermapuncture, un art de la senso-thérapie, un accès au sauna et hammam, ou encore un soin Ko Bi Do, une exclusivité des spas Cinq Mōndes.

Royal Spa

Ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures, ce spa propose des soins du visage, des rituels de soins pour le corps, des massages mais également des soins minceurs. Situé au 75 cours Vitton, dans le 6e arrondissement de Lyon, Royal Spa souhaite faire voyager de façon olfactive et sensorielle dans plusieurs destinations : Marrakech, la Polynésie, les Indes.

Spa Au Bout du Monde

Ce spa contient une suite privative avec un hammam et quatre salles de soins pour les massages, les soins du visage et du corps. Ouvert de 10 heures à 20 heures, il propose des massages et des soins esthétiques. Une des salles est complètement dédiée à la pratique du Barefoot massage. Ce dernier est un massage réalisé uniquement avec les pieds, une exclusivité unique en France réservée par le spa Au Bout du Monde.

Belle De Maïa

La maison de beauté Belle de Maïa se trouve au 31 rue du Boeuf, dans le 5e arrondissement de Lyon. Ouvert de 11 heures à 20 heures, elle propose trois espaces. Le premier est la boutique dans laquelle se trouve les nouvelles tendances des nouvelles marques et les nouveaux produits. Le deuxième est l'espace bien-être permettant les soins du corps, les différents massages et les soins du visage. Belle de Maïa propose également un hammam privatif. Le troisième espace est l'onglerie. Comme son nom l'indique, c'est là où il est possible de se refaire une beauté des mains et des pieds avec ou sans vernis (bio ou semi-permanent naturel).

Belle de Maïa c'est également un accès aux thermes, 8 rue Pierre Marion dans le 5e arrondissement de Lyon. Cet espace de 400 m2 est totalement consacré au bien-être, proposant une piscine intérieur chauffée, un jacuzzi, un sauna, un hammam, des soins et une salle de fitness équipée.

L’Oasis Maïsō

C'est le premier centre de flottaison à Lyon. Ouvert tous les jours de 10h30 à 22h30, il offre une expérience de déconnexion totale en mêlant la sophrologie et les technologies. Des bains en eau d'epsom, un cristal liquide de magnésium, permettent de flotter pour lâcher prise. Avec une inspiration japonaise, ce temple urbain de la déconnexion de 180 m2 met à disposition deux espaces de détente et méditation. L'Oasis Maïsō propose des massages, un soin de l'esprit ou encore un soin robozo traditionnel mexicain. Ce dernier permet de resserrer le bassin, de repositionner le corps en douceur, faire le plein d’énergie et se détendre.

