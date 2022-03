Quoi de neuf à Lyon ? : un spa nouvelle génération à l’hôtel Métropole

Le Spa Lyon Plage de l’hôtel Métropole en bord de Saône s’agrandit pour offrir un espace de 8 000 m2 dédié au bien-être et à la remise en forme.

Outre les infrastructures déjà présentes (bassin intérieur de 25 mètres, bassin olympique extérieur de 50 mètres, parcours extérieur d’hydromassages…), il s’enrichit de hammams, saunas, sanariums, bains de pieds, fauteuils à dossiers infrarouges… sans oublier un bassin minéral de 200 m² agrémenté de cascades, jets hydromassants, lits à bulles...

Une salle de coaching collectif propose toutes sortes d’activités : pilates, cross training, body shape, yoga, swiss ball class, stretching… Parmi les nouveautés, on compte aussi une nouvelle salle de biking, deux terrains de badminton et un nouvel espace de soins bien-être et beauté avec huit cabines dont deux en duo. Un espace de 8 000 m2 chaleureux et raffiné, réservé aux clients de l’hôtel et aux abonnés.

Spa Lyon Plage – Hôtel Lyon Métropole – 85, quai Joseph-Gillet, Lyon 4e