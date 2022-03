Rhône : le programme du festival Quais du Départ ce samedi

Le festival Quais du Départ ce tient depuis jeudi au Briscope, à Brignais (Rhône). Découvrez le programme de ce samedi 5 mars, avec notamment la projection de plusieurs films.

Pour sa 10e édition, le festival Quais du Départ s'est ouvert samedi soir à Brignais (Rhône). Cet événement est essentiellement centré sur les films et les livres voyageurs. Il se tient jusqu'à dimanche. Pour ce samedi, la programmation est assez riche avec la projection de plusieurs films tout au long de la journée, avec également la possibilité de rencontrer les réalisateurs. Vous pouvez réserver vos places ici, toutes les séances ne sont pas complètes.

Des expositions en accès libre

Outre ces diffusions, vous avez également accès à des expositions pour lesquelles l'entrée est libre et gratuite. Les organisateurs ont également prévus une table-ronde "Les aventuriers du ciel", et à une conférence sur Antoine de Saint Exupéry. Enfin, la journée se terminera avec une grande soirée en "Noir et Blanc".

Pour plus d'informations, rendez-vous ici.

Les festival Quais du Départ se déroule à Brignais, au Briscope, 5 rue Elise Rivet