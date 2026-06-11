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Locaux actuels de la fromagerie. @Combe du Val

La coopérative laitière de la Combe du Val s'installera à Maillat en 2027

  • par Ivan Balkanski

    • La coopérative laitière de la Comme du Val, qui réunit 18 sociétaire à Saint-Martin-du-Frêne va déménager vers un nouveau site à Maillat en 2027.

    La coopérative laitière de la Combe du Val quittera ses locaux de Saint-Martin-du-Frêne, dans l'Ain, pour s'installer à Maillat en 2027, à quelques kilomètres.. La structure, qui regroupe 18 fermes adhérentes, engage la somme de 11,5 millions d'euros dans la construction de ce nouvel outil. L'objectif est de remplacer un site trop étroit et moderniser leur équipement qui est en place depuis plus de 25 ans.

    Les locaux actuels dates de 1998, avec du matériel en partie acheté d'occasion. À l'époque, la coopérative transformait entre 2,5 et 3,5 millions de litres de lait par an. "Aujourd'hui on en transforme 6,5 millions. On a doublé dans les mêmes locaux, donc forcément on est un peu contraint", explique Samuel Pertreux, président de la coopérative, lors de son entretien avec Lyon Capitale. Le magasin de vente un connu une profession quasi équivalente : son chiffre d'affaires est passée d'environ 150 000 euros à plus de 2,4 millions d'euros aujourd'hui.

    Hormis le manque de place, le projet vise aussi à alléger la pénibilité du travail. "On a fait en sorte que n'importe qui puisse faire le travail, éliminer au maximum les tâches trop physiques", nous raconte Samuel Pertreux. Sans recourir à l'automatisation, la coopérative mise sur l'assistance technique. "Beaucoup de monde arrête de travailler en fromagerie pour des raisons physiques", ajoute-t-il, soucieux d'offrir de meilleures conditions à ses équipes.

    Les futurs locaux de la fromagerie à Maillat. @Combe du Val

    La coopérative entend maintenir ses volumes

    L'investissement ne repose pas sur un apport des sociétaires, mais sur une retenue prélevée sur le prix du lait. Selon le président "l'incidence du projet" s'élève à environ 80 euros pour 1 000 litres. Pour contextualiser, la coopérative a réglé en 2025 720 euros les 1 000 litres. La recherche d'un terrain a pris plusieurs années, faute de disponibilité à Saint-Martin-du-Frêne. "On a trouvé le site à Maillat, mais c'est un peu un coup de chance", reconnaît Samuel Pertreux.

    La coopérative entend d'abord maintenir ses volumes. La nouvelle station d'épuration a toutefois été calibrée pour traiter jusqu'à 10 millions de litres, afin de ne pas brider d'éventuels développements de fermes ou de nouvelles installations. Pour rappel, la coopérative fait très peu de vente directe, seulement 10% de la production de comté est écoulée en magasin, le reste partant "en blanc" chez des affineurs, un modèle que la coopérative ne souhaite pas modifier.

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