Le Rhône serait le meilleur département pour chercher un CDI. C'est en tout cas ce que dévoile une récente étude menée par la plateforme dédiée à la recherche d'emploi "JobLeads". Le Rhône décroche ainsi la médaille d'or, suivi du département de la Manche et de celui de la Loire-Atlantique. Dans le reste de la Région, la Haute-Savoie se classe 4e et la Savoie 6e.

Pour mener cette étude, JobLeads s'est appuyé sur deux indicateurs clés : le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en avril 2025 et le nombre de CDI disponibles recensé en septembre 2025. À partir de ces données, un ratio entre le nombre de demandeurs et le nombre d’offres de CDI a été calculé pour évaluer le niveau de concurrence dans chaque territoire.

Ainsi, avec 201 660 demandeurs d'emploi pour 25 877 CDI disponibles, le département du Rhône a obtenu un ratio favorable de 7,79 demandeurs d'emploi par CDI : "Cette situation contraste avec celle de son voisin, la Loire, où le ratio atteint 17,31, indiquant une concurrence plus rude pour les CDI", souligne l'étude. Une dynamique notamment portée par la ville de Lyon, et "soutenue par une économie diversifiée et une forte attractivité du territoire."

