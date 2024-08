Un classement des universités intègre les sciences sociales : Lyon 2 bien placée

L'université Lumière Lyon 2 figure dans le top 10 d'un classement des universités françaises tenant compte des publications en sciences humaines et sociales.

Une semaine après la publication du classement de Sanghaï 2024, le journal Le Monde, dévoile un autre classement des universités, intégrant cette fois les sciences sociales (histoire, sociologie, psychologie, économie...), en partenariat avec la plateforme Cairn.info qui comptabilise près de 400 000 articles.

"Belle reconnaissance de la recherche sur le site de Lyon"

L'université Lumière Lyon 2 se place ainsi à la 10e position des universités françaises ayant généré la plus forte audience, 640 000 consultations, par leurs publications sur la plateforme en 2023. Avec ce classement, nos confrères expliquent avoir "voulu tenter de prendre le contre-pied" d'une "standardisation académique", induite par les critères du classement de Shangaï.

Pour rappel, en 2024, la première université lyonnaise dans le classement est Claude Bernard Lyon 1, qui se place dans le top 300. Ni Lyon 2, ni Lyon 3 n'y figurent, des universités principalement reconnues pour leurs enseignements de sciences humaines et sociales plutôt que de sciences dites "dures".

Le vice-président en charge du logement de la Métropole de Lyon et ex-directeur de Sciences Po Lyon, Renaud Payre, a salué sur X "un classement original qui laisse enfin une place aux sciences humaines et sociales". Et d'ajouter : "Heureux de voir que Lyon 2 fait partie du top 15. Belle reconnaissance de la recherche sur le site de Lyon."