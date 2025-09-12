Grégory Doucet porte plainte après des propos racistes sous l'une de ses vidéos

Grégory Doucet a déposé plainte après des propos racistes publiés par des internautes sous l'une de ses publications.

Le maire de Lyon a porté plainte pour injure et diffamation après un déferlement de commentaires racistes et haineux postés sous ses publications de rentrée sur les réseaux sociaux, a appris auprès de son entourage Lyon Capitale, confirmant Le Progrès.

"Cette haine virale et décomplexée me préoccupe"

Dans une vidéo publiée le 1er septembre, le maire de Lyon saluait des parents d’élèves et leurs enfants à l’école élémentaire publique Les Géraniums, dans le quartier populaire de La Duchère.

Rapidement, le contenu a été submergé par une vague d’insultes racistes visant les familles présentes, en particulier des femmes portant le voile et des enfants noirs ou maghrébins. "Rentrée scolaire dans une école primaire d'Alger" réagit un internaute. "Vous étiez en Afrique ?" demande bêtement un autre sous la publication de l'édile lyonnais.

Le lendemain, Grégory Doucet avait réagi sur ses réseaux sociaux, dénonçant un "déferlement raciste" et s'indignant de "la stigmatisation et de la provocation à la haine, incompatibles avec nos principes républicains". "Cette haine virale et décomplexée me préoccupe" avait ajouté Grégory Doucet. Avant de conclure : "Alors je crois nécessaire de rappeler que le racisme doit être combattu partout, toujours, avec force et honnêteté".

