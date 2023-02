Lyon, troisième ville la plus embouteillée de France

Lyon rejoint le podium des villes les plus embouteillées de France, selon Tomtom.

Dans le nouveau classement publié par Tomtom ce mercredi 15 février, Lyon monte sur le podium des villes les plus touchées par les bouchons, juste derrière Paris et Bordeaux.

Le dernier index de circulation réalisé par Tomtom, la célèbre entreprise de GPS, vient de décorer Lyon d'une distinction peu reluisante. Sur ce nouveau classement construit à partir des données de 386 villes dans 56 pays, la cité des Gones apparaît 3e au podium des communes les plus embouteillées du pays, et 53e à l'échelle mondiale – elle tenait respectivement les 5e et 86e places aux classements de l'an dernier.

10 kilomètres en 20 minutes 40

Selon les calculs de la société, fondés sur des relevés de données GPS, les automobilistes lyonnais auraient ainsi perdu 201 heures dans les bouchons en 2022, et parcouru en moyenne 10 kilomètres en 20 minutes et 40 secondes. Le pire jour de l'année fut le jeudi 5 mai : ce jour-là, les Lyonnais ont mis en plus de 25 minutes à parcourir cette même distance.

De façon générale, le jeudi entre 17 et 18h est l'heure de la semaine à laquelle vous feriez mieux de trouver une autre activité que de vous asseoir derrière votre volant.

En bas du classement des 25 villes françaises, Saint-Étienne et Reims affichent respectivement 12 min 30 et 11 min 40 aux 10 kilomètres.