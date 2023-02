Une membre du Gouvernement interpelle le maire de Lyon sur le salon Primevère

La secrétaire d'État, Sonia Backes, interpelle Grégory Doucet sur les dérives sectaires et pseudo-sciences présentées au salon Primevère.

Le salon Primevère qui se tiendra ce week-end du 18 au 19 février n'a pas fini de faire parler de lui. Après la préfecture du Rhône qui a saisi la Mivilude pour une demande d'informations, c'est au tour d'une membre du Gouvernement d'interpeller Grégory Doucet, maire de Lyon.

Sonia Backes, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, tacle le maire écologiste. "Vous est-il possible en tant qu'élu de la République d'assurer une réelle prévention contre les dérives sectaires plutôt que de promouvoir les pratiques et les pseudo-sciences qui y conduisent", interroge-t-elle.

Vous est-il possible en tant qu'élu de la République d'assurer une réelle prévention contre les dérives sectaires plutôt que de promouvoir les pratiques et les pseudo-sciences qui y conduisent ? https://t.co/JzOJOonm7w — Sonia Backes (@SoniaBackes) February 16, 2023

