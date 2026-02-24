Lors de son passage à la Duchère ce lundi 23 février, le maire de Lyon est parti à la rencontre des habitants et des commerçants. L'occasion de présenter sa vision à long terme du quartier.

De passage à la Duchère ce lundi, le maire de Lyon Grégory Doucet s’est adressé aux commerçants et aux habitants du quartier, pour faire un dernier tour de consultations. Il était accompagné de Sabrina Sebailli, députée des Hauts-de-Seine, d'Emmanuel Giraud, candidat aux municipales dans le 9ème arrondissement, du député Boris Tavernier ainsi que de la maire actuelle du 9ème arrondissement, Anne Braibant.

Une visite qui intervient quelques semaines après celle de son adversaire Jean-Michel Aulas qui avait proposé la création d’un tramway ainsi que Des ambitions auxquelles a réagi l’actuel maire de Lyon : "on n'est pas venus vous vendre des projets pharaoniques". En effet, Grégory Doucet mise plutôt sur le vivre ensemble et souhaite notamment "investir pour que 1 000 enfants par an puissent partir en vacances. Bien sûr que la Duchère fera partie du programme" clame l'édile.

Grégory Doucet mise sur la sécurité, et le logement

Avant d'accueillir la presse, Grégory Doucet était en plein échange avec le groupe interreligieux Abraham. Le maire de Lyon a rappelé l'importance de ces échanges, et salué l'action du collectif : "C'est l'un des ciments de la cohésion sociale à la Duchère, dans un moment où le repli sur soi et la haine de l’autre dominent. C’est la démonstration qu’on peut tous vivre ensemble." Créer un quartier de vivre ensemble, c'est l'ambition de Grégory Doucet.

Pour y parvenir, il souhaite miser sur le logement. "Se loger, c'est la première considération des Français, ce n'est pas un petit sujet" justifie Sabrina Sebailli. Un travail déjà commencé avec la rénovation de la barre Sakharov en juin dernier. "Une amélioration significative de la qualité d'habiter" souligne Grégory Doucet qui a une nouvelle fois affirmé sa volonté d'apporter de la sécurité dans ce quartier grâce à l'implantation de polices de proximité, de brigades anti-incivilité et les effectifs de police municipale qu'il avait annoncé vouloir augmenter à 400 en cas de second mandat. "Ce n'est pas d'immobilier que les Lyonnais ont besoin, mais de proximité", tacle le maire en référence au projet d'Hôtel des polices prôné par Jean-Michel Aulas.

La question du narcotrafic a également été évoquée. Pour faire face à cette "pieuvre tentaculaire" décrite par Sabrina Sebailli, l'élu écologiste mise sur une action auprès de la jeunesse. "Il faut agir auprès des plus jeunes, pour faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans le narcotrafic". Pour cela, il souhaite notamment doubler le nombre de médiateurs de rue et agir sur les services publics afin de "leur donner une perspective d'avenir".

Une rencontre avec habitants et commerçants en demi teinte

Justement parti à la rencontre des habitants, Grégory Doucet a pu échanger avec un médiateur social, qui a rapporté les avis des habitants : "Ils ont le sentiment d'un quartier apaisé. Ce qui ne va pas, ce sont les conflits de voisinages, et le besoin d'accompagnement pour les jeunes, notamment au niveau des stages". Renaud Payre, porte-parole de la campagne de Bruno Bernard à sa réélection à la tête de la Métropole affirme la volonté de la gauche de créer une "bourse métropolitaine des stages de 3e pour garantir un stage pour tous". "Ce n'est pas normal que les stages de 3 ème soient réservés aux enfants des beaux quartiers" complète Renaud Payre.

Pourtant, des oppositions à l'actuel maire de Lyon se sont fait ressentir. Le gérant du bureau de tabac situé sur la place Gisèle Halimi a demandé des consultations et des mesures sur le commerce de proximité, et l'accès en voiture. Le maire de Lyon s'est défendu, "notre priorité c’est la sécurité des piétons et notamment des enfants". En tout cas, ils ont tous deux ironisé sur le projet de Tramway proposé par JMA : "Où est-ce qu'on va le garer ce tramway".



D'autres oppositions plus ou moins véhémentes ont pu être entendues. "La Duchère se sent délaissée" clame un habitant. Le nom de Jean-Michel Aulas a bien sûr été cité, "nous on veut Aulas" crient des jeunes en voiture à la vue de Grégory Doucet. Néanmoins, il a pu compter sur le soutien de plusieurs habitants, clôturant sa visite… par un selfie.

A noter que selon le dernier sondage publié par nos confrères de BFM Lyon, le maire de Lyon stagne à 29 % des voix au premier tour, contre 47 % pour Jean-Michel Aulas.